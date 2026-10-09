Cartão Melhor muda de endereço em Cachoeiro; veja novo local

Os usuários do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos às mudanças no atendimento presencial do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI). A partir da próxima terça-feira (13), os serviços passarão a ser oferecidos em um novo endereço, na Galeria do Renê, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade.

A mudança faz parte da reorganização do atendimento aos passageiros, que passam a contar também com novos horários de funcionamento. Na nova unidade, o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

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Antes da transferência, entretanto, haverá uma interrupção temporária dos serviços presenciais. Em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12), a atual loja do Cartão Melhor, localizada no Shopping Cachoeiro, estará fechada neste sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12).

Dessa forma, o atendimento presencial será retomado somente na terça-feira (13), já nas novas instalações, no Centro.

A orientação é para que os passageiros que necessitam de atendimento presencial, informações ou serviços relacionados ao cartão de transporte fiquem atentos ao período de suspensão e ao novo endereço, evitando deslocamentos desnecessários.

Confira as informações:

Fechamento da loja no Shopping Cachoeiro: 10, 11 e 12 de outubro.

Início do atendimento no novo endereço: terça-feira, 13 de outubro.

Novo local: Galeria do Renê, Praça Jerônimo Monteiro, Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados, das 8h às 12h.

A mudança ocorre em meio ao processo de modernização da bilhetagem eletrônica do transporte coletivo municipal, que contempla a transição do Cartão Melhor para o novo Cartão Mais Cachoeiro.

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