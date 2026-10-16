Banestes abre concurso com 936 vagas e salários de até R$ 5,6 mil; veja como participar

Quem sonha em conquistar uma vaga no setor bancário terá uma nova oportunidade no Espírito Santo. O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou um concurso público com 936 oportunidades para formação de cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 5.618,71, além de benefícios que incluem auxílios para alimentação, refeição e creche.

O banco publicou dois editais nesta sexta-feira (16). As oportunidades contemplam candidatos com ensino médio completo e formação técnica, conforme as exigências de cada função.

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As inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até 17 de novembro de 2026. A Fundação Carlos Chagas (FCC) ficará responsável pela organização do concurso.

Quais são os cargos e salários do concurso Banestes?

O concurso oferece oportunidades em três funções, distribuídas entre o Banestes e a Banestes Seguros.

Cargo Cadastro de reserva Salário Jornada semanal Técnico bancário 866 R$ 4.552,43 30 horas Técnico em segurança do trabalho 20 R$ 5.618,71 30 horas Assistente securitário 50 R$ 4.444,43 40 horas

Para o cargo de técnico em segurança do trabalho, o candidato também deverá atender aos requisitos de formação específica na área, além de possuir CNH categoria B e disponibilidade para viagens.

Benefícios podem aumentar os ganhos dos aprovados

Além da remuneração mensal, os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios oferecido pelo banco.

Entre eles estão:

Auxílio-refeição de R$ 1.283,04;

Auxílio-cesta-alimentação de R$ 1.045,64;

Auxílio-creche ou auxílio-babá de R$ 733,60;

Vale-transporte;

Participação nos lucros ou resultados e remuneração variável;

Plano assistencial Banescaixa;

Previdência complementar pela Fundação Banestes;

Plano odontológico Odontoprev.

A concessão dos benefícios seguirá os critérios estabelecidos nos editais.

Como fazer a inscrição no concurso Banestes?

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, das 10h do dia 19 de outubro até as 23h59 do dia 17 de novembro de 2026. A taxa de inscrição será de R$ 67 para todos os cargos.

O edital também prevê isenção da taxa para candidatos que atendam a determinados critérios, incluindo inscritos no CadÚnico de famílias de baixa renda, doadores de sangue ou medula óssea, pessoas com deficiência e outras categorias previstas nas regras do concurso.

Os pedidos de isenção deverão ser apresentados entre os dias 19 e 21 de outubro, com a documentação exigida pela banca organizadora.

Quando serão as provas do concurso Banestes?

As provas objetivas estão previstas para o dia 24 de janeiro de 2027. Os candidatos terão quatro horas para responder a 70 questões de múltipla escolha.

A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório, com perguntas sobre conhecimentos gerais e específicos, de acordo com o cargo escolhido.

Os exames ocorrerão em três municípios capixabas: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Como funcionará o cadastro de reserva?

As 936 oportunidades anunciadas não representam contratações imediatas. O concurso formará um cadastro de reserva, e o Banestes poderá convocar os aprovados conforme suas necessidades operacionais.

O processo também prevê reserva de oportunidades para grupos específicos, respeitando os critérios legais:

10% para pessoas com deficiência;

20% para candidatos negros;

5% para candidatos indígenas.

O resultado final, com homologação, está previsto para abril de 2027.

Os profissionais convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O período inicial de 90 dias será considerado contrato de experiência.

O concurso terá validade de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Onde consultar os editais do Banestes?

Os candidatos podem acompanhar as publicações oficiais e conferir todas as exigências nos seguintes canais: