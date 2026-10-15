Bebê de apenas 23 dias é morto a facadas; pais são presos

Um bebê de poucos dias de vida morreu após sofrer golpes de faca na manhã de quarta-feira (14), em Patos, no Sertão da Paraíba. A Polícia Militar deteve os pais da criança, suspeitos de envolvimento no crime. A Polícia Civil ainda investiga quem praticou as agressões.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma equipe foi acionada pela Polícia Militar e encontrou o recém-nascido sobre uma cama, já sem sinais de vida.

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O médico responsável pelo atendimento identificou diversas perfurações provocadas por faca, principalmente na região do abdômen. A criança também apresentava ferimentos em outras partes do corpo.

De acordo com a Polícia Civil, o bebê era do sexo masculino e tinha poucos dias de vida. Os investigadores não conseguiram confirmar a idade exata porque não localizaram os documentos da criança.

Pais foram levados à delegacia

A Polícia Militar encontrou os pais no local da ocorrência e conduziu os dois à delegacia. Durante os primeiros relatos, cada um atribuiu ao outro a responsabilidade pelos golpes que atingiram o bebê.

A Polícia Civil informou que os suspeitos permaneceram sob custódia enquanto as equipes realizavam as primeiras diligências.

Os investigadores aguardam os resultados dos exames periciais e devem ouvir os pais separadamente para esclarecer as circunstâncias do crime.

Até a última atualização das informações divulgadas, a polícia ainda não havia identificado quem desferiu os golpes.

Com informações do g1 Paraíba.

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