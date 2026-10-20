Biblioteca de Cachoeiro prepara edição especial de projeto que incentiva a leitura
A iniciativa celebra o Dia Nacional do Livro e busca estimular o hábito da leitura e o compartilhamento de obras literárias.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva, promove, a partir desta quarta-feira (21), uma edição especial do projeto Leitura em Movimento, que segue até o dia 29 de outubro. A iniciativa celebra o Dia Nacional do Livro e busca estimular o hábito da leitura e o compartilhamento de obras literárias.
A ação será realizada nas dependências da biblioteca, localizada no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, e terá como principal atividade a troca de livros entre os participantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A proposta é simples: quem tiver um livro que já leu e deseja compartilhar poderá levá-lo à biblioteca e escolher outro título disponível para levar para casa. Dessa forma, a iniciativa estimula a circulação de obras, proporciona novas experiências literárias e amplia o acesso à leitura.
Além de incentivar o compartilhamento de livros, o projeto busca aproximar a população da biblioteca pública, valorizando o espaço como ambiente de acesso à cultura, à informação e ao conhecimento.
A edição especial também representa uma oportunidade para que leitores de diferentes idades descubram novas histórias, conheçam outros autores e contribuam para a formação de uma comunidade cada vez mais envolvida com a literatura.
Durante o período de realização do projeto, os serviços regulares de empréstimo de livros da biblioteca continuarão funcionando normalmente.
Serviço
Evento: Projeto Leitura em Movimento – Edição Especial do Dia Nacional do Livro
Data: De 21 a 29 de outubro
Local: Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva – Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro
Atividade: Troca de livros entre os participantes
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