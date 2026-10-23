Bispos católicos se posicionam às vésperas das eleições e citam "ameaça à democracia"

Um grupo de bispos católicos divulgou, nesta sexta-feira (23), às vésperas do segundo turno das eleições de 2026 no Brasil, que acontecem, neste domingo (25), uma carta aberta em que manifesta preocupação com o cenário político e eleitoral do país. No documento, os religiosos alertam para possíveis ameaças à democracia e à soberania nacional, além de defenderem os princípios da Doutrina Social da Igreja.

A carta também expressa preocupação com uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. Segundo os religiosos, a candidatura representa uma ameaça à democracia, à soberania nacional e aos princípios defendidos pela Doutrina Social da Igreja.

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Entre os responsáveis pela elaboração do documento está o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ao comentar a manifestação, ele destacou a importância de tomar posição diante do atual cenário político brasileiro e citou uma mensagem atribuída ao papa Leão XIV.

“O papa Leão XIV, em sua encíclica magnífica Humanitas, diz o seguinte: “Há situações em que, para permanecermos humanos, temos de abandonar as hesitações e tomar posição. Há conflitos nos quais não é justo permanecer neutros, nem é suficiente pensar em não ser cúmplice. Nós, bispos católicos de diversas dioceses e arquidioceses do Brasil, em comunhão com a CNBB e com seu Conselho Permanente, subscrevemos essa profunda mensagem por acreditarmos que, diante do cenário eleitoral brasileiro, vivemos uma dessas situações mencionadas pelo papa. Neste momento, não cabe hesitação. Precisamos tomar posição em nome do Santo Evangelho e da Doutrina Social da Igreja.”