Boca de urna e propaganda irregular são alvo da Polícia Federal no Espírito Santo
Casos foram registrados em Vitória, Vila Velha e Cariacica e envolveram suspeitas de boca de urna e propaganda eleitoral próxima a locais de votação.
A Polícia Federal registrou, neste domingo (4), ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais durante o primeiro turno das Eleições 2026 no Espírito Santo.
Os registros aconteceram em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Segundo a PF, as situações envolveram principalmente suspeitas de boca de urna e a presença de material de propaganda eleitoral nas proximidades de locais de votação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A partir dos fatos constatados, a Polícia Federal lavrou três termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) e dois registros de fato (RDFs). Os procedimentos servirão para a adoção das medidas cabíveis e para a continuidade da apuração de cada caso.
Não houve prisão em flagrante nas ocorrências registradas.
Em uma das situações, os agentes apreenderam um aparelho celular e material de campanha. O material será analisado dentro da apuração conduzida pelas autoridades.
Em Cariacica, a PF também identificou veículos com material de propaganda eleitoral estacionados nas proximidades de locais de votação. Os casos foram registrados para análise e eventual adoção de providências.
As ocorrências seguem sob apuração conforme as circunstâncias identificadas em cada registro.
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