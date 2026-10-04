Boca de urna lidera ocorrências no ES; 19 crimes eleitorais são confirmados

O Espírito Santo chegou às 18h deste domingo (4) com 19 crimes eleitorais confirmados durante a votação das Eleições 2026. Ao todo, o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) recebeu 175 acionamentos das forças de segurança para averiguar possíveis irregularidades.

Do total de chamados, 156 foram verificados sem constatação de crime eleitoral. Outros 19 resultaram em confirmação de irregularidades, segundo o balanço divulgado pelo CICCE.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A ocorrência mais frequente foi boca de urna, com oito registros. Também foram contabilizados sete casos de propaganda irregular e quatro de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral.

Ao todo, 10 pessoas foram conduzidas para adoção das medidas cabíveis.

Boca de urna concentra maior número de casos

Entre os episódios registrados, um homem de 39 anos foi conduzido em Alto Rio Novo após entregar um panfleto a um magistrado eleitoral. A ocorrência terminou com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Em São Marcos, Aracruz, uma delegada eleitoral presenciou uma situação de boca de urna. Uma menor de idade foi conduzida, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e depois foi reintegrada à família.

Em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, uma mulher foi detida após uma ocorrência de boca de urna e encaminhada à Polícia Federal. Também foi confeccionado um TCO.

Outro registro ocorreu em Montanha, onde uma mulher foi flagrada fazendo boca de urna no corredor de uma escola. O material foi apreendido, mas não houve condução.

Vereadores foram conduzidos

Dois casos envolveram vereadores.

Em Presidente Kennedy, um vereador foi flagrado fazendo boca de urna por volta das 14h25. Um TCO foi confeccionado e o envolvido se comprometeu a comparecer à Justiça quando intimado.

Situação semelhante ocorreu no bairro da Penha, em Vitória. Um vereador da capital foi flagrado fazendo boca de urna às 15h20 e também foi conduzido para adoção das providências cabíveis.

Propaganda irregular e material apreendido

Em Criciúma, distrito de Ibatiba, policiais encontraram santinhos espalhados em frente a uma escola. A equipe adotou as providências no local, sem conduções.

Também em Ibatiba, no bairro Boa Esperança, houve registro de propaganda irregular em frente à Escola José Maria Pereira.

Em Irupi, policiais militares apreenderam material eleitoral durante patrulhamento. Já em Marcílio de Noronha, Viana, bandeiras de campanha foram recolhidas e encaminhadas ao cartório eleitoral.

Em Iriri, Anchieta, policiais constataram material de propaganda eleitoral afixado em uma residência em frente a uma escola. A proprietária foi informada, o material foi retirado e um TCO foi confeccionado.

Em Novo Horizonte, Ibatiba, um wind banner com propaganda eleitoral irregular foi recolhido e encaminhado ao Cartório da 10ª Zona Eleitoral.

Outros casos com condução

Em Divino de São Lourenço, um homem de 69 anos foi flagrado distribuindo adesivos de campanha nas proximidades de uma escola. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Alegre.

Em Santa Terezinha, Colatina, um homem abordado pela Polícia Militar admitiu que realizava propaganda eleitoral. A ocorrência também terminou com a confecção de um TCO.

Já em Muniz Freire, policiais abordaram um veículo que realizava bandeiraço político. O responsável foi encaminhado e um Termo Circunstanciado foi lavrado.

O balanço considera as ocorrências registradas entre 7h e 18h deste domingo (4). Segundo o CICCE, os acionamentos seguiram sendo monitorados pelas forças de segurança ao longo do período eleitoral.