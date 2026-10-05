Bombeiro é morto a facadas durante briga no Espírito Santo

Um sargento do Corpo de Bombeiros, identificado como Fredherico Moreno Serri Costa, de 39 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga na noite deste domingo (4), no bairro Bicanga, na Serra. Três pessoas foram detidas após o crime.

Segundo familiares da vítima, a confusão começou quando Fredherico foi até uma casa alugada por inquilinos de sua mãe para buscar um cachorro. No imóvel estavam um casal, uma terceira mulher e a mãe do militar.

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A família afirma que o grupo estava bebendo quando o sargento chegou ao local. Durante a discussão, ele teria sido agredido.

O caso aconteceu por volta das 22h, nas proximidades de uma igreja católica.

Versões diferentes sobre o início da briga

Os envolvidos apresentaram versões distintas sobre o que teria provocado a confusão.

Segundo o relato apresentado pelos suspeitos à Polícia Militar, Fredherico teria tentado invadir a residência e quebrado objetos no imóvel.

Moradores, por outro lado, relataram que o militar tentou entrar na casa depois que o homem que morava no local teria impedido sua passagem.

Ainda conforme esses relatos, Fredherico pulou o muro da residência e entrou em luta corporal com o morador.

Sargento teria sido atacado com faca e pedaço de pau

Durante a briga, o homem teria usado uma faca contra o bombeiro. A terceira mulher também teria participado das agressões utilizando um pedaço de pau.

Fredherico chegou a tentar fugir, mas, segundo familiares, as agressões continuaram já no meio da rua.

A família também informou que o sargento já teria recebido ameaças do casal antes do episódio.

Fredherico tinha uma filha de 6 anos e havia ingressado no Corpo de Bombeiros aos 17 anos.

Três suspeitos são levados para delegacia

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local após a ocorrência. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional da Serra.

O caso será investigado para esclarecer como a briga começou, as circunstâncias da morte e a participação de cada uma das pessoas envolvidas.