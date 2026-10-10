BR-101: concessionária oferece 23 vagas para operadores de pedágio no ES

Quem procura emprego no Espírito Santo encontra novas oportunidades na Ecovias Capixaba. A concessionária abriu 23 vagas para operadores de pedágio em seis municípios capixabas. No Sul do Estado, as oportunidades contemplam Itapemirim e Mimoso do Sul, com seis postos de trabalho disponíveis.

Em Itapemirim, a empresa oferece quatro vagas. Moradores de Rio Novo do Sul também podem participar da seleção. Já em Mimoso do Sul, a concessionária disponibiliza duas oportunidades para quem deseja atuar na operação da BR-101.

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As demais vagas estão distribuídas entre São Mateus, Aracruz, Serra e Guarapari. A Serra concentra o maior número de postos, com cinco oportunidades para moradores de toda a Grande Vitória.

São Mateus e Aracruz contam com quatro vagas cada. No caso de Aracruz, moradores de Jacupemba e Linhares também podem se candidatar. Em Guarapari, a empresa oferece outras quatro oportunidades e aceita inscrições de candidatos que residem em Viana e Cariacica.

Como se candidatar às vagas da Ecovias Capixaba?

Os interessados devem acessar a plataforma Gupy e procurar as oportunidades da Ecovias Capixaba. A empresa utiliza um processo seletivo simplificado para receber as candidaturas.

Após acessar a vaga, o candidato segue para o WhatsApp, responde perguntas sobre seu perfil profissional e pode anexar o currículo. A plataforma também disponibiliza os detalhes de cada oportunidade.

As contratações fazem parte da estratégia da concessionária para ampliar e formar equipes responsáveis pela operação da rodovia e pelo atendimento aos usuários da BR-101. As vagas contemplam diferentes regiões do Espírito Santo e incluem oportunidades para moradores de municípios vizinhos às praças de pedágio.

Confira a distribuição das 23 vagas

Municípios

Serra 5

São Mateus 4

Aracruz 4

Guarapari 4

Itapemirim 4

Mimoso do Sul 2

Total 23

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