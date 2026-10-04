Breno Barcelos vota em Vitória e destaca adesão dos eleitores capixabas à campanha do Missão no ES
Após votar, Barcelos destacou a participação de apoiadores durante a campanha e agradeceu às pessoas que colaboraram voluntariamente
O candidato ao Governo do Espírito Santo Breno Barcelos (Missão) votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Darwin, em Jardim da Penha, Vitória. Ele chegou ao local por volta das 10h para participar da votação nas Eleições 2026.
Após votar, Barcelos destacou a participação de apoiadores durante a campanha e agradeceu às pessoas que colaboraram voluntariamente com sua candidatura.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Tivemos uma adesão da população muito grande, muitas pessoas cooperando com a campanha e participando de forma voluntária. Agradeço já desde cedo, não importando qual seja o resultado”, afirmou o candidato.
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