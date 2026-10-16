Brilhantino: o homem das cavernas que se tornou símbolo da memória cultural de Muqui

João José Brilhantino, conhecido como Brilhantino ou “homem das cavernas”, foi uma das figuras populares mais marcantes de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Embora seu local exato de nascimento não esteja confirmado nos registros biográficos disponíveis, sua história ficou profundamente ligada ao município, onde viveu durante décadas e se tornou personagem do cotidiano e das narrativas da população.

Sua trajetória ganhou características singulares após a perda de suas terras. Sem aceitar deixar a antiga propriedade, passou a morar em uma caverna localizada na região rural de Muqui, onde permaneceu por mais de 30 anos. A experiência, marcada por dificuldades e isolamento, acabou fazendo parte da história oral da cidade.

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Conhecido pela baixa estatura e pela curvatura das costas, Brilhantino costumava caminhar pelas ruas carregando um saco com objetos pessoais e compras. Sua presença despertava a curiosidade dos moradores, especialmente das crianças, que o associavam à figura do “homem do saco”, personagem tradicional das histórias populares brasileiras.

Vida de Brilhantino

A vida de Brilhantino ganhou uma nova dimensão cultural quando inspirou o documentário Brilhantino, dirigido pelo cineasta Ériton Berçaco, dentro do projeto Revelando os Brasis, realizado pelo Instituto Marlin Azul em parceria com o Ministério da Cultura. Produzido em 2005 e divulgado em festivais nos anos seguintes, o curta-metragem apresentou a rotina, as lembranças e a personalidade do morador, oferecendo ao público uma perspectiva mais humana sobre sua história.

A produção audiovisual ajudou a transformar a maneira como Brilhantino era percebido pela comunidade. Antes associado principalmente à curiosidade e às lendas locais, passou a receber reconhecimento por sua história de vida, que ganhou visibilidade em mostras e festivais de cinema no Brasil e no exterior.

Nos últimos anos, com a saúde debilitada, deixou a caverna e passou a viver em uma instituição de acolhimento para idosos em Muqui. Faleceu em 1º de fevereiro de 2019, aos 86 anos, encerrando uma trajetória que permaneceu registrada nas lembranças dos moradores e na produção audiovisual dedicada à sua vida.