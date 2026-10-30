BRK terá atendimento 24 horas durante o feriado de Finados em Cachoeiro
Loja presencial ficará fechada na segunda-feira (2), mas equipes de manutenção e emergência continuarão trabalhando 24 horas por dia.
Quem precisar dos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim durante o feriado de Finados, na segunda-feira (2), poderá contar com atendimento emergencial 24 horas. A BRK informou que manterá suas equipes operacionais de plantão, mas a loja de atendimento presencial ficará fechada na data.
De acordo com a concessionária, os serviços de manutenção e os atendimentos emergenciais continuarão funcionando normalmente durante o feriado prolongado, assim como ocorre aos finais de semana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A medida busca garantir que os moradores tenham suporte em situações relacionadas ao abastecimento de água e ao sistema de esgotamento sanitário, mesmo fora do horário comercial.
Atendimento da BRK no feriado: veja o que muda
Embora os serviços essenciais funcionem normalmente, a unidade de atendimento presencial não abrirá na segunda-feira (2).
O atendimento na loja será retomado na terça-feira (3), das 8h às 16h, horário habitual de funcionamento.
Durante o período, os clientes poderão utilizar os canais digitais e telefônicos da empresa para solicitar serviços, esclarecer dúvidas e registrar ocorrências.
Como entrar em contato com a BRK em Cachoeiro?
Os moradores podem acionar a concessionária pelos seguintes canais:
- Telefone: 0800 771 0001
- WhatsApp: (11) 99988-0001
- Agência Virtual: Minha BRK
A concessionária reforça que as equipes operacionais permanecem disponíveis 24 horas por dia, inclusive nos feriados, para atender ocorrências relacionadas aos serviços de água e esgoto no município.
Leia também: FECAP começa nesta sexta em Marataízes com estrutura coberta e shows
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726