BRK terá atendimento 24 horas durante o feriado de Finados em Cachoeiro

Quem precisar dos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim durante o feriado de Finados, na segunda-feira (2), poderá contar com atendimento emergencial 24 horas. A BRK informou que manterá suas equipes operacionais de plantão, mas a loja de atendimento presencial ficará fechada na data.

De acordo com a concessionária, os serviços de manutenção e os atendimentos emergenciais continuarão funcionando normalmente durante o feriado prolongado, assim como ocorre aos finais de semana.

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A medida busca garantir que os moradores tenham suporte em situações relacionadas ao abastecimento de água e ao sistema de esgotamento sanitário, mesmo fora do horário comercial.

Atendimento da BRK no feriado: veja o que muda

Embora os serviços essenciais funcionem normalmente, a unidade de atendimento presencial não abrirá na segunda-feira (2).

O atendimento na loja será retomado na terça-feira (3), das 8h às 16h, horário habitual de funcionamento.

Durante o período, os clientes poderão utilizar os canais digitais e telefônicos da empresa para solicitar serviços, esclarecer dúvidas e registrar ocorrências.

Como entrar em contato com a BRK em Cachoeiro?

Os moradores podem acionar a concessionária pelos seguintes canais:

Telefone: 0800 771 0001

WhatsApp: (11) 99988-0001

Agência Virtual: Minha BRK

A concessionária reforça que as equipes operacionais permanecem disponíveis 24 horas por dia, inclusive nos feriados, para atender ocorrências relacionadas aos serviços de água e esgoto no município.

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