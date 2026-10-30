FECAP começa nesta sexta em Marataízes com estrutura coberta e shows

A FECAP Marataízes 2026 começa nesta sexta-feira (30), na Praia Central, com shows gratuitos, gastronomia, artesanato e oportunidades de negócios. Mesmo com a previsão de chuva para o Espírito Santo, a Feira Capixaba de Negócios contará com estrutura de pavilhão coberto para receber os visitantes durante o fim de semana prolongado.

A programação de abertura começa às 18h. A cantora Andressa Peres sobe ao palco às 19h, com repertório de brasilidades. Em seguida, às 21h, a banda La Familia 028 apresenta um tributo ao Charlie Brown Jr., levando sucessos do rock nacional ao público. Pixnoy+1

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Com entrada gratuita, a feira segue até domingo (1º de novembro) e reúne 45 estandes. Desse total, 22 são destinados a microempreendedores individuais, com produtos de artesanato, moda autoral, decoração e agroindústria familiar. Outros 23 espaços compõem a praça gastronômica, com hambúrgueres, churrasco, petiscos, massas, comida oriental e doces.

FECAP Marataízes terá estrutura coberta para receber visitantes

A organização preparou um pavilhão para abrigar parte das atividades da feira, proporcionando mais conforto aos visitantes diante da possibilidade de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas nesta sexta-feira (30), com previsão de até 50 milímetros de precipitação por dia e ventos de até 60 km/h.

Apesar da instabilidade, a programação da FECAP permanece anunciada. O público deve acompanhar eventuais atualizações da organização caso ocorram condições meteorológicas adversas.

Confira a programação de shows da FECAP

Sexta-feira (30)

19h — Andressa Peres (Brasilidades)

21h — La Familia 028 (Tributo ao Charlie Brown Jr.)

Sábado (31)

19h — Ligação Direta (Pop rock)

21h — Grupo Colaê (Samba e pagode)

23h — Wellington Ávilla (Pop e brasilidades)

Domingo (1º)

17h30 — Matheus Santana (Sertanejo e forró)

21h30 — Cadu Caruso (Tributo a Cazuza)

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Feira busca movimentar a economia de Marataízes

Além das atrações culturais, a FECAP tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios, incentivar o empreendedorismo e movimentar o turismo e o comércio de Marataízes fora da alta temporada.

O evento é realizado pela Prefeitura de Marataízes e pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), com apoio do Sebrae e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A promoção é do portal AQUINOTICIAS.COM. Aqui Notícias+1

Serviço

Evento: FECAP — Feira Capixaba de Negócios

Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026

Local: Praça Ricardo Gonçalves, Praia Central de Marataízes

Horários:

Sexta-feira: a partir das 18h

Sábado e domingo: a partir das 17h

Entrada: Gratuita