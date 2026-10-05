Bruno Gagliasso homenageia pai após a morte: 'Obrigado por me ensinar a amar a natureza'

Bruno Gagliasso usou as redes sociais nesse domingo (4), para lembrar o pai, Paulo César Marques, uma semana após sua morte. Entre as imagens publicadas, o ator recuperou registros da própria infância e momentos do empresário ao lado dos netos.

A homenagem também teve relação com a paixão de Paulo César pelos animais. A publicação foi feita no Dia Mundial dos Animais, data que Bruno associou aos ensinamentos que recebeu do pai.

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“O sétimo dia tinha que cair no Dia Mundial dos Animais. Obrigado por ter me ensinado a amar e respeitar a natureza. Talvez seja por isso que, quando olho pra você com eles, eu vejo tanto de quem eu sou”, escreveu.

Fotos reúnem diferentes momentos da família

Entre os registros compartilhados por Bruno estão imagens de quando ele ainda era criança, ao lado do pai e do irmão, Thiago Gagliasso. Em uma delas, o ator aparece em meio a vacas, enquanto segura filhotes no colo com o irmão.

Bruno também publicou uma fotografia em que aparece vestido de caipira durante uma festa junina e outra em que é carregado pelo pai quando ainda era bebê.

Paulo César também aparece em registros com os filhos de Bruno e Giovanna Ewbank. As imagens mostram o empresário ao lado de Títi, Bless e Zyan. Na última foto da sequência, ele aparece sorrindo com um papagaio sobre o ombro.

Paulo César Marques morreu aos 79 anos, em 28 de setembro, no Rio de Janeiro. Bruno anunciou a morte nas redes sociais e, desde então, já havia compartilhado outros registros ao lado do pai.

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