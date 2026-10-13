Bryan Cranston lamenta morte de RJ Mitte, de 'Breaking Bad': 'Estou em profundo desespero'
O ator morreu aos 34 anos, nessa segunda-feira (12), em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.
O ator Bryan Cranston, conhecido por interpretar Walter White na série Breaking Bad, lamentou a morte de RJ Mitte, que viveu Walter White Jr., filho de seu personagem na produção. O ator morreu aos 34 anos, nessa segunda-feira (12), em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.
Em uma publicação no Instagram, Cranston compartilhou lembranças do período em que trabalhou com Mitte e destacou a trajetória do colega, que também atuava na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Estou em profundo desespero enquanto escrevo isto esta noite. RJ Mitte, meu querido filho em Breaking Bad, morreu”, escreveu Cranston.
O ator contou que conheceu Mitte quando ele tinha apenas 14 anos, após ser escolhido para interpretar Walter White Jr. na produção. Segundo Cranston, o jovem encarou a rotina de gravações com determinação e entusiasmo, mesmo diante dos desafios relacionados à paralisia cerebral, diagnosticada ainda na infância.
“Ele nunca – nunca – permitiu que esse desafio fosse uma desculpa para nada”, afirmou o ator, ao recordar a postura do colega durante o trabalho na série.
Mitte aproveitou a projeção conquistada com Breaking Bad para ampliar sua atuação em defesa da inclusão de profissionais com deficiência no entretenimento. Ele também esteve à frente de uma organização filantrópica voltada à comunidade com deficiência, segundo Cranston.
O ator afirmou que a morte do colega representa uma perda diante das possibilidades que ele ainda tinha pela frente. Cranston também revelou que os dois haviam trocado mensagens semanas antes da notícia, enquanto tentavam combinar um almoço.
“Não sei se aquele almoço teria mudado o futuro dele. Mas sei que eu o amava e que gostei muito de estar com ele ao longo dos anos na série e depois que os holofotes de Breaking Bad diminuíram”, escreveu. Ao encerrar a homenagem, acrescentou: “Vou sentir sua falta, filho.”
Cranston também deixou uma mensagem a pessoas que estejam pensando em suicídio e pediu que busquem ajuda, citando a linha de apoio dos Estados Unidos.
Aaron Paul e Dean Norris também prestam homenagem
Outros integrantes do elenco de Breaking Bad se manifestaram sobre a morte de Mitte. Aaron Paul, que interpretou Jesse Pinkman, declarou estar de coração partido e afirmou que sentirá falta do amigo.
“Estou sem palavras. Estou de coração partido com esta notícia. RJ, eu te amo, meu amigo. Você fará falta”, escreveu Paul em uma declaração divulgada pelo The Hollywood Reporter. Ele também aproveitou a mensagem para lembrar aos leitores que não estão sozinhos e que são amados.
Já Dean Norris, intérprete de Hank Schrader, tio de Walter White Jr. na trama, recordou a convivência com Mitte nos bastidores. O ator afirmou que procurava cuidar do colega quando ele ainda era jovem e o descreveu como uma pessoa querida.
“Isso é de partir o coração, não consigo acreditar”, declarou Norris, que também manifestou solidariedade à família do ator.
Exibida entre 2008 e 2013, Breaking Bad teve cinco temporadas e acompanhou a transformação de Walter White, um professor de química que passa a produzir metanfetamina após receber um diagnóstico de câncer. O personagem de Mitte, Walter White Jr., era o filho adolescente de Walter e Skyler White, interpretada por Anna Gunn.
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