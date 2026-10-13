Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad', aos 34 anos

O ator americano RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr., filho do protagonista de Breaking Bad, morreu nesta segunda-feira (12), aos 34 anos. A morte foi confirmada por seus representantes, em comunicado divulgado à imprensa americana. Ele morreu em Brownsville, no Texas, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi oficialmente divulgada, e o caso está sob investigação.

“É com profunda tristeza que comunicamos o trágico falecimento do querido ator, filantropo e defensor apaixonado dos direitos das pessoas com deficiência”, disseram os representantes do artista, em nota.

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Mitte ganhou projeção internacional ao integrar as cinco temporadas de Breaking Bad, série exibida entre 2008 e 2013. Na produção, interpretou Walter White Jr., filho de Walter White (Bryan Cranston), um adolescente que tem paralisia cerebral. O ator também tinha a condição, assim como seu personagem, e se tornou uma voz ativa na defesa da inclusão e da representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.

Após o sucesso da série, Mitte participou de outras produções para a televisão, como Switched at Birth, Os Guardiões da Justiça e Now Apocalypse. No cinema, esteve em filmes como Triunfo: Lutar para Vencer, no qual interpretou um jovem com paralisia cerebral que tenta entrar para a equipe de luta livre de sua escola.

Fora das telas, o ator atuou como embaixador das organizações United Cerebral Palsy e Shriners Childrens. Também presidiu a Mitte Foundation, dedicada ao apoio a iniciativas filantrópicas e comunitárias.

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