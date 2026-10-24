BTG/Nexus: Flávio oscila de 50,3% para 50,5% em votos válidos e Lula vai de 49,7% para 49,5%

Pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado (24), aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 50,5% das intenções de votos válidos, contra 49,5% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No levantamento anterior, divulgado na segunda-feira (19), Flávio tinha 50,3% e Lula, 49,7%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais, os dois seguem tecnicamente empatados.

De acordo com o instituto, a distância aumenta quando são considerados os eleitores prováveis, com uma abstenção estimada em 21%. Neste caso, são 52,4% para Flávio Bolsonaro e 47,6% para Lula.

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Quando considerados os votos totais, Flávio tem 47%, enquanto Lula soma 46%. São 5,2% os eleitores que apontam que não votarão em ninguém, votarão em branco ou nulo. Os indecisos são 1,8%.

No caso dos votos totais considerando os eleitores prováveis, Flávio Bolsonaro teria 40,6% contra 36,8% de Lula. A abstenção ficaria em 21%, os eleitores que votariam em branco, nulo ou não escolheriam nenhum candidato são 0,9%. Os que não sabem ou não responderam são 0,6%.

Na pesquisa espontânea, quando o candidato aponta o candidato sem que uma lista seja

apresentada, a vantagem de Flávio é mais estreita: 45,7% a 44,9%. No início da

semana, ambos estavam com 44,5%.

Considerando o potencial de voto e rejeição, 43,5% dizem que o único em que votariam

seria Flávio; 5,3%, poderiam votar nele; e 46,5% não votariam nele de jeito nenhum.

No caso de Lula, 43,1% dizem que o único em que votariam seria Flávio; 4,4%,

poderiam votar nele; e 49,1% não votariam nele de jeito nenhum.

Dos eleitores, 94,3% já tomaram decisão e não pretendem mudar, enquanto 4,7% admitem

trocar de ideia. Desse último grupo, 18,4% votariam em Flávio e 6,3%, em Lula.

A pesquisa foi contratada pelo BTG Pactual. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR- 08234/2026 2026.

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