Cachoeiro abre processo seletivo para profissionais da educação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abre nesta quinta-feira (29) as inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da Educação. Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de novembro de 2026.

A seleção, organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Seme), busca contratar profissionais para atuar nas escolas municipais durante o ano letivo de 2027.

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As oportunidades contemplam funções administrativas e do magistério, incluindo atividades no ensino regular e nas unidades de tempo integral.

Quais cargos estão disponíveis no processo seletivo?

A Prefeitura organizou o processo seletivo em três editais, conforme a área de atuação:

Edital nº 71/2026: funções da área administrativa;

Edital nº 72/2026: profissionais do magistério regular;

Edital nº 73/2026: profissionais do magistério de tempo integral.

Cada edital apresenta os requisitos de participação, as atribuições das funções e os critérios utilizados para classificar os candidatos.

A quantidade de vagas, os salários e os cargos específicos não foram detalhados no comunicado.

Por que Cachoeiro abriu um novo processo seletivo?

A realização da seleção está relacionada ao encerramento dos contratos temporários atualmente vigentes na rede municipal de ensino, previsto para 31 de dezembro de 2026.

Com o novo processo, a Secretaria de Educação pretende garantir a continuidade dos serviços e atender às necessidades das escolas no próximo ano letivo.

Os profissionais selecionados poderão ser contratados temporariamente, de acordo com as demandas da rede municipal e as condições previstas nos editais.

Como participar da seleção da Prefeitura de Cachoeiro?

Os interessados devem consultar os editais publicados nos canais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Antes da inscrição, é importante verificar os requisitos de escolaridade, formação profissional, documentação e critérios de classificação de cada função.

O prazo para participar começa nesta quinta-feira (29) e termina em 5 de novembro.

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