Cachoeiro inicia substituição do Cartão Melhor; veja cronograma

A implantação do novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim entra em uma nova fase a partir do dia 26 de outubro. A primeira etapa da migração será destinada aos usuários do Cartão Sênior, voltado às pessoas idosas.

A mudança faz parte da substituição gradual do atual Cartão Melhor pelo Cartão Mais Cachoeiro, que passa a integrar a nova estrutura de bilhetagem do município.

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Segundo o cronograma divulgado, a troca será feita em etapas, de acordo com cada modalidade de cartão, para facilitar a adaptação dos passageiros ao novo sistema.

Veja o calendário de migração

A primeira etapa começa em 26 de outubro, com os usuários do Cartão Sênior.

Depois, a migração seguirá da seguinte forma:

26 de outubro: Cartão Sênior;

Cartão Sênior; 1º de dezembro: Passe Livre, Especial e demais gratuidades;

Passe Livre, Especial e demais gratuidades; 4 de janeiro de 2027: Cartão Cidadão;

Cartão Cidadão; 2 de fevereiro de 2027: Cartão Escolar.

A migração dos cartões de Vale-Transporte (VT) será feita paralelamente às demais etapas, seguindo procedimentos específicos para essa modalidade.

Novo sistema de bilhetagem

O Cartão Mais Cachoeiro faz parte da modernização do sistema de transporte coletivo municipal conduzida pelo Consórcio NovoTrans.

Além da substituição dos cartões, a nova estrutura inclui equipamentos atualizados, sistemas de gerenciamento e ampliação dos canais digitais de atendimento.

A proposta é facilitar o acesso aos serviços e permitir que novas funcionalidades sejam incorporadas gradualmente ao sistema.

Entre os recursos disponíveis estão o site Mais Cachoeiro, com informações sobre cartões, serviços e orientações, e o aplicativo KIM, que amplia o acesso digital aos serviços relacionados ao transporte.

Com a nova estrutura, algumas consultas e procedimentos poderão ser feitos pela internet, reduzindo a necessidade de atendimento presencial em determinadas situações.

Idosos devem ficar atentos às orientações

Os usuários do Cartão Sênior formam o primeiro grupo da migração e devem acompanhar as orientações divulgadas sobre os procedimentos necessários para a troca.

Durante cada etapa, os passageiros serão informados sobre como fazer a migração e como utilizar os novos cartões.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone e WhatsApp do Consórcio NovoTrans, no número (28) 3526-5200, além dos canais digitais do Mais Cachoeiro e do aplicativo KIM.

A implantação da nova bilhetagem faz parte do processo de modernização do transporte coletivo de Cachoeiro, com maior integração entre tecnologia, atendimento e mobilidade.

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