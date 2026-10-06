Cachoeiro inicia substituição do Cartão Melhor; veja cronograma
Primeira etapa começa em 26 de outubro com usuários idosos; demais modalidades serão migradas gradualmente até fevereiro de 2027.
A implantação do novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim entra em uma nova fase a partir do dia 26 de outubro. A primeira etapa da migração será destinada aos usuários do Cartão Sênior, voltado às pessoas idosas.
A mudança faz parte da substituição gradual do atual Cartão Melhor pelo Cartão Mais Cachoeiro, que passa a integrar a nova estrutura de bilhetagem do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo o cronograma divulgado, a troca será feita em etapas, de acordo com cada modalidade de cartão, para facilitar a adaptação dos passageiros ao novo sistema.
Veja o calendário de migração
A primeira etapa começa em 26 de outubro, com os usuários do Cartão Sênior.
Depois, a migração seguirá da seguinte forma:
- 26 de outubro: Cartão Sênior;
- 1º de dezembro: Passe Livre, Especial e demais gratuidades;
- 4 de janeiro de 2027: Cartão Cidadão;
- 2 de fevereiro de 2027: Cartão Escolar.
A migração dos cartões de Vale-Transporte (VT) será feita paralelamente às demais etapas, seguindo procedimentos específicos para essa modalidade.
Novo sistema de bilhetagem
O Cartão Mais Cachoeiro faz parte da modernização do sistema de transporte coletivo municipal conduzida pelo Consórcio NovoTrans.
Além da substituição dos cartões, a nova estrutura inclui equipamentos atualizados, sistemas de gerenciamento e ampliação dos canais digitais de atendimento.
A proposta é facilitar o acesso aos serviços e permitir que novas funcionalidades sejam incorporadas gradualmente ao sistema.
Entre os recursos disponíveis estão o site Mais Cachoeiro, com informações sobre cartões, serviços e orientações, e o aplicativo KIM, que amplia o acesso digital aos serviços relacionados ao transporte.
Com a nova estrutura, algumas consultas e procedimentos poderão ser feitos pela internet, reduzindo a necessidade de atendimento presencial em determinadas situações.
Idosos devem ficar atentos às orientações
Os usuários do Cartão Sênior formam o primeiro grupo da migração e devem acompanhar as orientações divulgadas sobre os procedimentos necessários para a troca.
Durante cada etapa, os passageiros serão informados sobre como fazer a migração e como utilizar os novos cartões.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone e WhatsApp do Consórcio NovoTrans, no número (28) 3526-5200, além dos canais digitais do Mais Cachoeiro e do aplicativo KIM.
A implantação da nova bilhetagem faz parte do processo de modernização do transporte coletivo de Cachoeiro, com maior integração entre tecnologia, atendimento e mobilidade.
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