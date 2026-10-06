Casa Rosa promove ações de prevenção e cuidado para mulheres em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza, a partir do dia 13 (terça-feira), uma programação especial alusiva ao Outubro Rosa, na Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa).

As ações serão desenvolvidas ao longo do mês com foco na prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, acolhimento e valorização das mulheres. A programação contará com atividades educativas, momentos de orientação, ações de sala de espera e atendimentos previamente organizados.

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A primeira atividade será realizada na terça-feira (13), às 8h, com a ação “Cuidando de Quem Cuida”, voltada às servidoras da Casa Rosa. A programação terá orientações de saúde, autocuidado e atividades de valorização, beleza e autoestima, em parceria com a diretora de Qualificação Mary Kay, Daiane Carvalho.

No dia 17 (sábado), das 7h às 15h, será realizado o Dia D do Outubro Rosa, com um mutirão destinado às mulheres que já estiverem na fila de espera da unidade. A ação contará com atividades de prevenção e educação em saúde, acolhimento, orientações sobre diagnóstico precoce e ações de valorização da mulher.

A programação do Dia D também terá participação da diretora de Qualificação Mary Kay, Daiane Carvalho, e da Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC).

Encerrando as atividades previstas, no dia 29 (quinta-feira), às 8h, a Casa Rosa promoverá a ação “Histórias que Inspiram”, com uma sala de espera especial realizada em parceria com a FNCC. O momento contará com a participação de mulheres que venceram o câncer e irão compartilhar suas experiências com as usuárias da unidade.

Agendamento

Para atendimento de enfermagem, avaliação das mamas e encaminhamento para mamografia, quando necessário, é preciso realizar agendamento prévio pelo telefone (28) 3199-1286.

A programação integra as ações do Outubro Rosa no município e reforça a importância do cuidado com a saúde da mulher, da informação e do acompanhamento preventivo para ampliar as possibilidades de diagnóstico precoce.

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