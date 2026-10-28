Cachoeiro oferece curso gratuito para aprender a fazer currículo e se sair bem em entrevistas

Quem deseja melhorar o currículo e se preparar para uma entrevista de emprego terá uma oportunidade gratuita em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Prefeitura, em parceria com o Senac, vai promover o curso Currículo, Entrevista e Seleção, no dia 4 de novembro, das 14h às 16h.

A capacitação será realizada na sede do Senac, localizada na Rua Moreira, no bairro Independência, e é destinada a pessoas com mais de 14 anos.

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Antes do curso, às 13h30, os participantes também poderão acompanhar uma palestra sobre empregabilidade e tendências do mercado de trabalho, no auditório da instituição.

Como se inscrever no curso gratuito em Cachoeiro?

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de um formulário on-line disponibilizado pelos organizadores.

Acesse o formulário de inscrição.

A programação tem como objetivo orientar os participantes sobre a preparação para processos seletivos e os desafios do mercado de trabalho.

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), em parceria com o Senac e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio do Programa Acessuas Trabalho.

Segundo a secretária municipal da Semcit, Ednalva Marin, as capacitações contribuem para qualificar profissionais e fortalecer a economia local.

“Esses eventos são de suma importância para que possamos exercer nosso trabalho de cuidar de todos, seja trabalhadores e empresas, que fazem a nossa cidade avançar cada vez mais”, afirmou.

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