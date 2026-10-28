Oportunidades

Sine de Cachoeiro anuncia novas vagas de emprego; veja os cargos

Painel desta terça-feira (27) reúne oportunidades para auxiliar de produção, atendente de lanchonete, operador de caixa e outras funções, incluindo vagas sem experiência.

Agência Sine Cachoeiro
Foto: Pammela Volpato

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (27). O painel apresenta vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções que não exigem experiência anterior.

O maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis em frigorífico. Também há chances para atendente de lanchonete, operador de caixa, ajudante de açougueiro e mecânico.

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Além disso, o painel oferece oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), nas funções de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

CargoVagas
Auxiliar de linha de produção30
Atendente de lanchonete4
Ajudante de açougueiro3
Operador de caixa3
Ajudante de farmácia2
Mecânico2
Acabador de pedra1
Assistente administrativo (PCD)1
Auxiliar de padeiro1
Auxiliar de manutenção hidráulica1
Auxiliar de almoxarifado (PCD)1
Auxiliar de cozinha1
Auxiliar de contabilidade1
Cozinheiro geral1
Faturista1
Motorista de ônibus1
Polidor de pedras1
Serrador de pedras1
Técnico instalador e reparador1

Entre as oportunidades que não exigem experiência profissional estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de farmácia, operador de caixa e mecânico.

Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo. Algumas funções não exigem escolaridade específica, enquanto outras pedem Ensino Fundamental, Médio ou Superior.

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro para consultar as condições de cada oportunidade e receber orientações sobre o encaminhamento.

As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos postos disponíveis.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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