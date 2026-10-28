Sine de Cachoeiro anuncia novas vagas de emprego; veja os cargos

O Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (27). O painel apresenta vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções que não exigem experiência anterior.

O maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis em frigorífico. Também há chances para atendente de lanchonete, operador de caixa, ajudante de açougueiro e mecânico.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Além disso, o painel oferece oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), nas funções de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Cargo Vagas Auxiliar de linha de produção 30 Atendente de lanchonete 4 Ajudante de açougueiro 3 Operador de caixa 3 Ajudante de farmácia 2 Mecânico 2 Acabador de pedra 1 Assistente administrativo (PCD) 1 Auxiliar de padeiro 1 Auxiliar de manutenção hidráulica 1 Auxiliar de almoxarifado (PCD) 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de contabilidade 1 Cozinheiro geral 1 Faturista 1 Motorista de ônibus 1 Polidor de pedras 1 Serrador de pedras 1 Técnico instalador e reparador 1

Entre as oportunidades que não exigem experiência profissional estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de farmácia, operador de caixa e mecânico.

Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo. Algumas funções não exigem escolaridade específica, enquanto outras pedem Ensino Fundamental, Médio ou Superior.

Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro para consultar as condições de cada oportunidade e receber orientações sobre o encaminhamento.

As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos postos disponíveis.

Leia também: Marataízes recebe show em tributo a Charlie Brown Jr. com a banda La Familia 028