Sine de Cachoeiro anuncia novas vagas de emprego; veja os cargos
Painel desta terça-feira (27) reúne oportunidades para auxiliar de produção, atendente de lanchonete, operador de caixa e outras funções, incluindo vagas sem experiência.
O Sine de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, divulgou novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (27). O painel apresenta vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções que não exigem experiência anterior.
O maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 30 vagas disponíveis em frigorífico. Também há chances para atendente de lanchonete, operador de caixa, ajudante de açougueiro e mecânico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além disso, o painel oferece oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), nas funções de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.
Confira as vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro
|Cargo
|Vagas
|Auxiliar de linha de produção
|30
|Atendente de lanchonete
|4
|Ajudante de açougueiro
|3
|Operador de caixa
|3
|Ajudante de farmácia
|2
|Mecânico
|2
|Acabador de pedra
|1
|Assistente administrativo (PCD)
|1
|Auxiliar de padeiro
|1
|Auxiliar de manutenção hidráulica
|1
|Auxiliar de almoxarifado (PCD)
|1
|Auxiliar de cozinha
|1
|Auxiliar de contabilidade
|1
|Cozinheiro geral
|1
|Faturista
|1
|Motorista de ônibus
|1
|Polidor de pedras
|1
|Serrador de pedras
|1
|Técnico instalador e reparador
|1
Entre as oportunidades que não exigem experiência profissional estão auxiliar de linha de produção, atendente de lanchonete, ajudante de açougueiro, ajudante de farmácia, operador de caixa e mecânico.
Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo. Algumas funções não exigem escolaridade específica, enquanto outras pedem Ensino Fundamental, Médio ou Superior.
Os interessados devem procurar o Sine de Cachoeiro para consultar as condições de cada oportunidade e receber orientações sobre o encaminhamento.
As vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento dos postos disponíveis.
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