Cachoeiro recebe operação nacional de combate à violência contra a mulher
Ação acontece nesta quarta-feira (21), na Praça Jerônimo Monteiro, com delegacia móvel, acolhimento às vítimas, orientações sobre a Lei Maria da Penha e atividades educativas nas escolas.
Mulheres de Cachoeiro de Itapemirim terão acesso a atendimento especializado, acolhimento e orientações sobre violência doméstica nesta quarta-feira (21). A cidade recebe a Operação Nacional Mulher Segura, que reunirá cerca de 30 policiais civis e militares na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, das 10h às 15h.
A iniciativa, comandada pelo Ministério da Justiça e coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, busca fortalecer o combate à violência contra a mulher e ampliar o acesso aos serviços de proteção no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a programação, a Polícia Civil disponibilizará o ônibus da Delegacia Móvel para atender e acolher mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou crimes contra a dignidade sexual.
Além do atendimento na praça, equipes policiais promoverão atividades de conscientização em escolas públicas, com orientações sobre respeito, igualdade e prevenção da violência de gênero.
Delegacia Móvel vai atender mulheres no Centro de Cachoeiro
A operação contará com profissionais da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) e da Companhia de Prevenção à Violência Doméstica (CIMU), da Polícia Militar do Espírito Santo.
Durante a ação, as equipes conversarão com a população, distribuirão materiais informativos e apresentarão orientações sobre a Lei Maria da Penha e os canais disponíveis para proteção das vítimas.
O ônibus da Delegacia Móvel oferecerá atendimento especializado e acolhimento às mulheres que enfrentam situações de violência.
A proposta é aproximar os serviços de segurança pública da população e facilitar o acesso à informação sobre direitos e mecanismos de proteção.
Operação também terá ações educativas nas escolas
A programação não ficará restrita à Praça Jerônimo Monteiro. Entre as 10h e as 15h, policiais civis e militares também visitarão escolas públicas de Cachoeiro.
As atividades atenderão estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio.
Durante os encontros, os profissionais abordarão temas relacionados à prevenção da violência de gênero, à Lei Maria da Penha, à igualdade e à importância do respeito nas relações.
As ações educativas pretendem estimular a conscientização dos estudantes e contribuir para a prevenção de comportamentos violentos.
Prefeitura de Cachoeiro participa da ação
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim apoiará a realização da operação por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social (Semdes) e de Cultura (Semcult).
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) participará dos atendimentos com orientações sobre os serviços socioassistenciais e a rede municipal de proteção às mulheres.
Já a Secretaria Municipal de Cultura contribuirá com a estrutura e a logística necessárias para a realização das atividades na praça.
A delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM), será a porta-voz oficial da operação. E apresentará informações sobre as ações de enfrentamento à violência contra a mulher.
A iniciativa reúne forças de segurança estaduais e serviços municipais para fortalecer a prevenção, a orientação e o acolhimento às vítimas.
Confira onde e quando acontece a Operação Mulher Segura
Serviço — Operação Nacional Mulher Segura
- Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026.
- Horário: das 10h às 15h.
- Local: Praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro de Itapemirim.
- Atividades: atendimento na Delegacia Móvel, acolhimento às vítimas, orientações sobre a Lei Maria da Penha, distribuição de materiais informativos e ações educativas nas escolas.
- Participação: Polícia Civil, Polícia Militar e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
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