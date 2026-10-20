Cachoeiro reforça proteção de dados e prepara servidores para novo atendimento

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Ouvidoria Geral, promove, nesta quarta-feira (21), uma capacitação voltada aos ouvidores internos e setoriais do município. O encontro será realizado das 14h às 17h, no Palácio Bernardino, e terá como tema “Cidadania Conectada e Segura: O Papel da Ouvidoria na Era da Proteção de Dados”.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar e capacitar os profissionais sobre a importância da proteção da privacidade e da segurança das informações no atendimento ao cidadão, fortalecendo uma cultura de acolhimento, responsabilidade e ética no serviço público.

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A capacitação contará com a participação da procuradora Nayene Campos de Souza, que abordará questões relacionadas à proteção de dados pessoais e aos cuidados necessários no tratamento das informações recebidas pelos canais de ouvidoria.

Durante o encontro, também será destacada a importância da atuação dos ouvidores na construção de uma relação de confiança entre a administração pública e a população, especialmente diante dos desafios impostos pelo avanço das tecnologias digitais.

A ação integra os esforços da administração municipal para aprimorar os serviços prestados à população, promovendo um atendimento cada vez mais humanizado, seguro, transparente e comprometido com os direitos dos cidadãos.

Serviço

Evento: Capacitação com Ouvidores Internos e Setoriais

Tema: Cidadania Conectada e Segura: O Papel da Ouvidoria na Era da Proteção de Dados

Data: Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Horário: Das 14h às 17h

Local: Palácio Bernardino

Palestrante: Procuradora Nayene Campos de Souza