Cachoeiro reforça proteção de dados e prepara servidores para novo atendimento
O encontro será realizado das 14h às 17h, no Palácio Bernardino, e terá como tema “Cidadania Conectada e Segura: O Papel da Ouvidoria na Era da Proteção de Dados”.
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Ouvidoria Geral, promove, nesta quarta-feira (21), uma capacitação voltada aos ouvidores internos e setoriais do município. O encontro será realizado das 14h às 17h, no Palácio Bernardino, e terá como tema “Cidadania Conectada e Segura: O Papel da Ouvidoria na Era da Proteção de Dados”.
A iniciativa tem como objetivo sensibilizar e capacitar os profissionais sobre a importância da proteção da privacidade e da segurança das informações no atendimento ao cidadão, fortalecendo uma cultura de acolhimento, responsabilidade e ética no serviço público.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A capacitação contará com a participação da procuradora Nayene Campos de Souza, que abordará questões relacionadas à proteção de dados pessoais e aos cuidados necessários no tratamento das informações recebidas pelos canais de ouvidoria.
Durante o encontro, também será destacada a importância da atuação dos ouvidores na construção de uma relação de confiança entre a administração pública e a população, especialmente diante dos desafios impostos pelo avanço das tecnologias digitais.
A ação integra os esforços da administração municipal para aprimorar os serviços prestados à população, promovendo um atendimento cada vez mais humanizado, seguro, transparente e comprometido com os direitos dos cidadãos.
Serviço
Evento: Capacitação com Ouvidores Internos e Setoriais
Tema: Cidadania Conectada e Segura: O Papel da Ouvidoria na Era da Proteção de Dados
Data: Quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Horário: Das 14h às 17h
Local: Palácio Bernardino
Palestrante: Procuradora Nayene Campos de Souza
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