Cachoeiro registra queda na taxa de homicídios e se torna a cidade mais segura do Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim conquistou a primeira posição no ranking das cidades mais seguras do Espírito Santo em 2026, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Dados obtidos pelo aquinoticias.com mostram uma redução de aproximadamente 29% na taxa de homicídios do município em relação à edição anterior.

De acordo com o levantamento, Cachoeiro registrou 12,4 homicídios a cada 100 mil habitantes, índice abaixo da média nacional, de 21,5, e da estadual, de 25,2. O desempenho colocou a cidade à frente de Guarapari, que liderava a classificação capixaba no ano anterior.

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A diferença é expressiva. Enquanto Cachoeiro apresentou taxa de 12,4, Guarapari aparece na segunda colocação, com 21,0 homicídios por 100 mil habitantes. Aracruz ocupa o terceiro lugar, com 21,7, seguida por Colatina, com 21,8.

Já Vitória, capital do Espírito Santo, aparece na sétima posição estadual, com índice de 28,8 homicídios por 100 mil habitantes, mais que o dobro da taxa registrada em Cachoeiro.

A conquista da primeira colocação marca uma mudança na posição de Cachoeiro de Itapemirim no levantamento. Nas duas edições anteriores, o município ocupava o segundo lugar no Espírito Santo, atrás de Guarapari.

No Anuário 2024, elaborado com dados de 2023, Cachoeiro apresentava taxa de 23 homicídios por 100 mil habitantes. Na edição de 2025, referente aos registros de 2024, o índice caiu para 17,4.

Agora, no Anuário 2026, que considera dados de 2025, a taxa chegou a 12,4. Isso representa uma redução aproximada de 29% em comparação com a edição anterior e de 46% em relação ao levantamento de 2024.

A trajetória de queda fez Cachoeiro ultrapassar Guarapari e assumir a liderança estadual entre os municípios analisados.

Taxa de Cachoeiro é inferior às médias do Brasil e do ES

Outro destaque do levantamento é a diferença entre os índices de Cachoeiro e os registrados no Espírito Santo e no Brasil.

A taxa municipal de 12,4 homicídios por 100 mil habitantes é aproximadamente 42% menor que a média brasileira, de 21,5. Na comparação com o índice estadual, de 25,2, a diferença supera 50%.

No cenário nacional, o levantamento também evidencia diferenças significativas entre os municípios. Maranguape, no Ceará, aparece na última posição do ranking geral de segurança, com taxa de aproximadamente 101,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, mais de oito vezes a registrada em Cachoeiro.

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