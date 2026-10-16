Cachoeiro terá vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado
Campanha acontece neste sábado (17), das 8h às 16h, em diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim. Dois locais terão atendimento somente até as 11h.
Tutores de cães e gatos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, poderão levar seus animais para receber a vacina contra a raiva neste sábado (17). A campanha de vacinação antirrábica contará com pontos de atendimento distribuídos por diversos bairros do município.
De acordo com o material de divulgação da campanha, a vacinação acontecerá das 8h às 16h. No entanto, dois locais terão atendimento somente até as 11h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A mobilização busca proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença viral grave que pode ser transmitida aos seres humanos, principalmente por mordidas e arranhões de animais infectados.
A vacinação é a principal medida de prevenção da doença e contribui para a proteção dos animais e da população.
Onde vacinar cães e gatos em Cachoeiro?
A campanha contará com locais de vacinação em diferentes regiões da cidade. Confira os pontos divulgados:
Aeroporto
- EEEF Hosana Salles
- Unidade de Vigilância de Zoonoses
Agostinho Simonato / Alto Agostinho
- UBS Irene Dalpasso
Alto Coramara / Coramara
- EMEB Prof. Deusdedih Baptista
- EMEB Prof. David Alberto Loss
Alto Monte Cristo / Monte Cristo
- Igreja Santa Rita de Cássia
- EMEB Frade e Freira
Boa Esperança
- EMEB Thereza Valiatti
Boa Vista
- Unidade Básica de Saúde (UBS)
Caiçara
- Quadra Poliesportiva Maria Raphaela
Ferroviários
- Secretaria Municipal de Saúde
Gilson Carone
- UBS
- Residencial Otacílio Ronchete — atendimento até as 11h
IBC
- Quadra de Esportes
Jardim América
- Igreja Sagrado Coração de Jesus — atendimento até as 11h
Jardim Itapemirim
- Unidade Básica de Saúde (UBS)
Luiz Tinoco da Fonseca
- Unidade Básica de Saúde (UBS)
Marbrasa
- CEMURF
Parque Laranjeiras
- EMEB Profª Lucília Araújo Moreira
Rui Pinto Bandeira
- Quadra da Associação de Moradores
São Francisco de Assis
- Unidade Básica de Saúde (UBS)
São Lucas
- Associação de Moradores
Waldir Furtado Amorim
- Unidade Básica de Saúde (UBS)
Atenção aos horários de vacinação
A maioria dos pontos terá atendimento entre 8h e 16h. Entretanto, a campanha estabelece horário reduzido em dois locais.
No bairro Jardim América, a vacinação na Igreja Sagrado Coração de Jesus acontecerá somente até as 11h.
O mesmo horário especial está previsto para o ponto instalado no Residencial Otacílio Ronchete, no bairro Gilson Carone.
Por isso, os tutores devem observar os horários divulgados antes de sair de casa.
Por que é importante vacinar os animais contra a raiva?
A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos.
A transmissão ocorre principalmente pelo contato da saliva de um animal infectado com ferimentos ou mucosas, geralmente por meio de mordidas.
A doença apresenta alta letalidade após o aparecimento dos sintomas. Por isso, a vacinação dos animais domésticos é essencial para interromper a circulação do vírus e reduzir o risco de transmissão.
A campanha deste sábado representa uma oportunidade para os tutores manterem a proteção de seus animais e contribuírem para a saúde pública do município.
Leia também: Vacinação contra a raiva acontece neste sábado em Itapemirim; veja locais e horários
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