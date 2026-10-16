Cachoeiro terá vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado

Tutores de cães e gatos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, poderão levar seus animais para receber a vacina contra a raiva neste sábado (17). A campanha de vacinação antirrábica contará com pontos de atendimento distribuídos por diversos bairros do município.

De acordo com o material de divulgação da campanha, a vacinação acontecerá das 8h às 16h. No entanto, dois locais terão atendimento somente até as 11h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A mobilização busca proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença viral grave que pode ser transmitida aos seres humanos, principalmente por mordidas e arranhões de animais infectados.

A vacinação é a principal medida de prevenção da doença e contribui para a proteção dos animais e da população.

Onde vacinar cães e gatos em Cachoeiro?

A campanha contará com locais de vacinação em diferentes regiões da cidade. Confira os pontos divulgados:

Aeroporto

EEEF Hosana Salles

Unidade de Vigilância de Zoonoses

Agostinho Simonato / Alto Agostinho

UBS Irene Dalpasso

Alto Coramara / Coramara

EMEB Prof. Deusdedih Baptista

EMEB Prof. David Alberto Loss

Alto Monte Cristo / Monte Cristo

Igreja Santa Rita de Cássia

EMEB Frade e Freira

Boa Esperança

EMEB Thereza Valiatti

Boa Vista

Unidade Básica de Saúde (UBS)

Caiçara

Quadra Poliesportiva Maria Raphaela

Ferroviários

Secretaria Municipal de Saúde

Gilson Carone

UBS

Residencial Otacílio Ronchete — atendimento até as 11h

IBC

Quadra de Esportes

Jardim América

Igreja Sagrado Coração de Jesus — atendimento até as 11h

Jardim Itapemirim

Unidade Básica de Saúde (UBS)

Luiz Tinoco da Fonseca

Unidade Básica de Saúde (UBS)

Marbrasa

CEMURF

Parque Laranjeiras

EMEB Profª Lucília Araújo Moreira

Rui Pinto Bandeira

Quadra da Associação de Moradores

São Francisco de Assis

Unidade Básica de Saúde (UBS)

São Lucas

Associação de Moradores

Waldir Furtado Amorim

Unidade Básica de Saúde (UBS)

Atenção aos horários de vacinação

A maioria dos pontos terá atendimento entre 8h e 16h. Entretanto, a campanha estabelece horário reduzido em dois locais.

No bairro Jardim América, a vacinação na Igreja Sagrado Coração de Jesus acontecerá somente até as 11h.

O mesmo horário especial está previsto para o ponto instalado no Residencial Otacílio Ronchete, no bairro Gilson Carone.

Por isso, os tutores devem observar os horários divulgados antes de sair de casa.

Por que é importante vacinar os animais contra a raiva?

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo cães, gatos e seres humanos.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato da saliva de um animal infectado com ferimentos ou mucosas, geralmente por meio de mordidas.

A doença apresenta alta letalidade após o aparecimento dos sintomas. Por isso, a vacinação dos animais domésticos é essencial para interromper a circulação do vírus e reduzir o risco de transmissão.

A campanha deste sábado representa uma oportunidade para os tutores manterem a proteção de seus animais e contribuírem para a saúde pública do município.

Leia também: Vacinação contra a raiva acontece neste sábado em Itapemirim; veja locais e horários