Vacinação contra a raiva acontece neste sábado em Itapemirim; veja locais e horários

A Prefeitura de Itapemirim promove, neste sábado (17), o Dia D de Vacinação Antirrábica. A ação disponibilizará seis pontos de atendimento no município para que tutores levem cães e gatos para receber a vacina contra a raiva.

A campanha busca incentivar a proteção dos animais e reforçar a importância da vacinação. Para isso, o município organizou atendimentos em unidades de saúde e outros espaços, com horários diferentes em cada local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A UBS Campo Acima receberá os animais das 8h às 16h. Já na Praça do Rosa Meirelles, a vacinação acontecerá das 8h às 11h.

Na Quadra do Rosa Meirelles, os atendimentos ocorrerão das 11h30 às 16h. Enquanto isso, o ponto de vacinação no Morro do Cabrito funcionará das 8h às 11h.

Os tutores também poderão procurar a UBS de Graúna, que oferecerá a vacinação das 11h30 às 16h. Na UBS Maria da Penha, o atendimento acontecerá das 8h às 12h.

Confira

UBS Campo Acima – 8h às 16h

Praça do Rosa Meirelles – 8h às 11h

Quadra do Rosa Meirelles – 11h30 às 16h

Morro do Cabrito – 8h às 11h

UBS de Graúna – 11h30 às 16h

UBS Maria da Penha – 8h às 12h

Leia também: Alegre lança programa de apoio a protetores de animais; saiba como participar