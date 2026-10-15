Vacinação contra a raiva acontece neste sábado em Itapemirim; veja locais e horários
A campanha busca incentivar a proteção dos animais e reforçar a importância da vacinação.
A Prefeitura de Itapemirim promove, neste sábado (17), o Dia D de Vacinação Antirrábica. A ação disponibilizará seis pontos de atendimento no município para que tutores levem cães e gatos para receber a vacina contra a raiva.
A campanha busca incentivar a proteção dos animais e reforçar a importância da vacinação. Para isso, o município organizou atendimentos em unidades de saúde e outros espaços, com horários diferentes em cada local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A UBS Campo Acima receberá os animais das 8h às 16h. Já na Praça do Rosa Meirelles, a vacinação acontecerá das 8h às 11h.
Na Quadra do Rosa Meirelles, os atendimentos ocorrerão das 11h30 às 16h. Enquanto isso, o ponto de vacinação no Morro do Cabrito funcionará das 8h às 11h.
Os tutores também poderão procurar a UBS de Graúna, que oferecerá a vacinação das 11h30 às 16h. Na UBS Maria da Penha, o atendimento acontecerá das 8h às 12h.
Confira
- UBS Campo Acima – 8h às 16h
- Praça do Rosa Meirelles – 8h às 11h
- Quadra do Rosa Meirelles – 11h30 às 16h
- Morro do Cabrito – 8h às 11h
- UBS de Graúna – 11h30 às 16h
- UBS Maria da Penha – 8h às 12h
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