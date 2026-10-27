Cadela Kyara entra em ação e ajuda PM a apreender drogas e munições

Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de drogas e munições em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (26). Durante a ação, uma cadela farejadora ajudou os militares a localizar entorpecentes e equipamentos associados ao tráfico. Um homem foi conduzido à delegacia.

A ocorrência foi registrada no bairro Bela Vista, durante patrulhamento realizado por policiais da Força Tática K9 do 9º Batalhão, com apoio de outra equipe da Força Tática.

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Os militares realizavam diligências na Rua Solimar Alves Leite quando utilizaram a cadela farejadora Kyara para auxiliar nas buscas. O animal ajudou a localizar os materiais apreendidos.

Entre os entorpecentes encontrados estavam 52 unidades de haxixe, 10 pinos de cocaína e 25 gramas de maconha.

Além das drogas, os policiais apreenderam sete munições de calibre 9 mm, cinco balanças de precisão, dois rádios comunicadores e um aparelho celular.

Durante a operação, os militares também localizaram um pássaro da espécie trinca-ferro sem registro.

Homem é levado à delegacia após apreensão em Cachoeiro

Após a localização dos materiais, um homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi apresentada para a adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar não informou se o homem permaneceu detido após os procedimentos na unidade policial.

Segundo a corporação, o emprego de cães farejadores contribui para a identificação de entorpecentes e outros materiais ilícitos durante operações policiais.

A ação faz parte das atividades de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelo 9º Batalhão da Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim.

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