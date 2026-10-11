Café quente cai sobre bebê de 11 meses e mobiliza resgate aéreo no ES

Na manhã deste sábado (10), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) realizou o transporte aeromédico de urgência de um bebê de apenas 11 meses de idade. A criança foi vítima de um acidente doméstico envolvendo a queda de café quente, no município de São Mateus, na região Norte do Estado.

Segundo o SAMU, o acidente resultou em queimaduras de 2º grau que atingiram cerca de 15% do corpo do bebê, afetando especificamente parte do lado direito da face e a região do tórax. Imediatamente após o ocorrido, o paciente recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde local.

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Assim que o quadro clínico do bebê foi devidamente estabilizado pela equipe médica em São Mateus, a transferência aérea foi acionada para garantir celeridade no atendimento especializado. A operação de resgate foi conduzida pela tripulação do helicóptero Harpia 10 do NOTAER.

O voo transpôs a distância entre o interior e a capital de forma rápida e segura, com a aeronave realizando o pouso estratégico no heliponto do Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória. A partir dali, o paciente foi imediatamente encaminhado para a equipe de plantão no Pronto Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória – Dra. Milena Gottardi, unidade de referência para este tipo de trauma pediátrico.

A integração entre as equipes de saúde do interior e o serviço aeromédico do NOTAER foi fundamental para garantir que a criança recebesse a intervenção hospitalar de alta complexidade no menor tempo resposta possível, fator crucial no prognóstico e tratamento de queimaduras nessa faixa etária.