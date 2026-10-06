Cafés de Iúna conquistam primeiros lugares em festival internacional em Minas

Produtores de Iúna conquistaram importantes resultados no Arábica Coffee Festival, realizado entre os dias 1º e 3 de outubro, em Reduto, Minas Gerais. O evento reuniu produtores, baristas e especialistas do setor e contou com a participação do município capixaba.

Iúna esteve representada por um estande da Secretaria Municipal de Agricultura e da Associação de Cafés Especiais, que apresentaram a produção local durante a programação.

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Entre os destaques da competição estão Cristina Horst e Emilio Horst, do Café do Príncipe. Os produtores conquistaram o 1º lugar na categoria Torrefação do Ano.

Com o resultado, eles garantiram uma vaga na final da competição, que será realizada durante a Semana Internacional do Café (SIC).

Café Mucida também conquista posições de destaque

Os produtores Txai Damiano Soares e Rayra Matias Cavaliere, do Café Mucida, também obtiveram bons resultados durante o festival.

Na categoria natural, a dupla conquistou o 1º e o 4º lugar. Já na categoria despolpado, os produtores ficaram com a 3ª e a 4ª colocação.

Os resultados reforçam a participação de Iúna no segmento de cafés especiais e ampliam a presença do município em competições voltadas à avaliação de qualidade.

Iúna amplia presença no mercado de cafés especiais

A participação no Arábica Coffee Festival também funcionou como uma vitrine para os produtores do município e para a produção cafeeira da região.

A Prefeitura de Iúna e a Secretaria de Agricultura parabenizaram os vencedores e destacaram o desempenho dos produtores locais nas diferentes categorias.

Com as conquistas, os cafés produzidos no município ganham ainda mais espaço em eventos especializados, enquanto o setor local se prepara agora para a participação na Semana Internacional do Café, onde o Café do Príncipe disputará a final da categoria Torrefação do Ano.

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