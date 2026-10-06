Defesa Civil alerta para risco de desmoronamento em falésia de Marataízes

A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta para a situação de risco observada em um trecho de falésia do município. O local sofre com o avanço da erosão marítima, que vem provocando desgaste e recuo na base do talude.

Segundo a Defesa Civil, a ação do mar retira gradativamente parte do material localizado na porção inferior da falésia. Com isso, áreas superiores do terreno ficam sem a sustentação necessária.

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O processo provoca a formação do chamado talude negativo, situação em que a parte superior da falésia avança além da base que a sustenta.

Fissuras e desprendimento de solo

Os efeitos da erosão já podem ser percebidos no local. A Defesa Civil identificou fissuras no terreno, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação.

Também há raízes expostas na área afetada. A situação ocorre devido à perda de material e de sustentação do terreno provocada pela erosão.

O cenário aumenta a atenção sobre a estabilidade do trecho, principalmente por causa do recuo contínuo da base da falésia.

Erosão compromete sustentação do terreno

O desgaste na parte inferior deixa porções superiores da formação natural sem apoio adequado. À medida que a erosão avança, blocos de solo podem se desprender.

A Defesa Civil acompanha a situação e chama atenção para os sinais já observados na falésia.

O alerta reforça a necessidade de atenção em áreas atingidas pela erosão marítima, especialmente em pontos onde há fissuras, perda de vegetação e comprometimento da estrutura natural do terreno.

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