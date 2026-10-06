Defesa Civil alerta para risco de desmoronamento em falésia de Marataízes
Desgaste provocado pela erosão marítima vem retirando a sustentação da base do talude e já causa fissuras, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação.
A Defesa Civil de Marataízes emitiu um alerta para a situação de risco observada em um trecho de falésia do município. O local sofre com o avanço da erosão marítima, que vem provocando desgaste e recuo na base do talude.
Segundo a Defesa Civil, a ação do mar retira gradativamente parte do material localizado na porção inferior da falésia. Com isso, áreas superiores do terreno ficam sem a sustentação necessária.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O processo provoca a formação do chamado talude negativo, situação em que a parte superior da falésia avança além da base que a sustenta.
Fissuras e desprendimento de solo
Os efeitos da erosão já podem ser percebidos no local. A Defesa Civil identificou fissuras no terreno, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação.
Também há raízes expostas na área afetada. A situação ocorre devido à perda de material e de sustentação do terreno provocada pela erosão.
O cenário aumenta a atenção sobre a estabilidade do trecho, principalmente por causa do recuo contínuo da base da falésia.
Erosão compromete sustentação do terreno
O desgaste na parte inferior deixa porções superiores da formação natural sem apoio adequado. À medida que a erosão avança, blocos de solo podem se desprender.
A Defesa Civil acompanha a situação e chama atenção para os sinais já observados na falésia.
O alerta reforça a necessidade de atenção em áreas atingidas pela erosão marítima, especialmente em pontos onde há fissuras, perda de vegetação e comprometimento da estrutura natural do terreno.
Leia também: Casa Rosa promove ações de prevenção e cuidado para mulheres em Cachoeiro
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726