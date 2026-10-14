Calor continua no Espírito Santo nesta quarta, mas o estado pode registrar chuva durante a tarde

O Espírito Santo terá mais um dia de sol e calor nesta quarta-feira (14). Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo permanece firme na maior parte do Estado, com temperaturas que podem chegar aos 33°C.

Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, favorecendo períodos de céu aberto. A previsão indica ausência de chuva na maioria das regiões capixabas.

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Entretanto, moradores da porção sul do Caparaó devem ficar atentos. A região pode registrar aumento de nuvens e chuva no fim da tarde. Nas demais áreas do Sul, o tempo segue firme.

As temperaturas mais elevadas estão previstas para as regiões Sul e Noroeste, onde os termômetros podem alcançar os 33°C. Já na Grande Vitória, a máxima chega aos 32°C.

Confira a previsão do tempo por região

Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 32°C, inclusive na capital.

Na Região Sul, o dia será de sol e calor, com possibilidade de chuva no fim da tarde apenas na porção sul do Caparaó. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18°C e 33°C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 17°C e 29°C.

Na Região Serrana, o tempo permanece firme, com sol entre algumas nuvens. As temperaturas variam de 19°C a 29°C nas áreas menos elevadas e de 17°C a 28°C nas áreas altas.

Na Região Norte, a quarta-feira terá sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 19°C, enquanto a máxima poderá atingir 32°C.

Na Região Noroeste, o calor também predomina. Os termômetros podem chegar aos 33°C nas áreas menos elevadas, com mínima de 18°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 17°C e 29°C.

Na Região Nordeste, o sol aparece entre algumas nuvens, sem expectativa de chuva. As temperaturas ficam entre 19°C e 31°C.