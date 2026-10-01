Câmeras flagram momento em que homem esfaqueia mulher e foge em Cachoeiro 

Imagens registraram o momento em que uma mulher foi atacada a facadas na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. O principal suspeito seria o companheiro da vítima. Ele fugiu após o crime.

O caso aconteceu na rua Levino Fanzeres. Segundo informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu após uma discussão entre o casal, dentro do veículo da vítima.

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Durante o desentendimento, o homem teria desferido golpes de faca contra a companheira. Imagens registraram o momento da agressão e a fuga do suspeito.

Após o ataque, o homem teria utilizado o carro da própria vítima para deixar o local.

Vizinhos socorreram a mulher. Conforme as informações disponibilizadas pela polícia, ela estava em estado estável.

A polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito e recuperar o veículo. Até o registro da ocorrência, porém, nenhum dos dois havia sido encontrado.

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