Mulher é esfaqueada pelo companheiro após discussão em Cachoeiro
Mulher foi ferida a facadas após discussão com o companheiro no bairro Novo Parque. Suspeito fugiu com o veículo da vítima.
Uma mulher foi ferida a facadas após uma discussão com o companheiro na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. Após o ataque, o suspeito teria fugido com o carro da própria vítima.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Levino Fanzeres. Durante o desentendimento, o homem teria desferido golpes de faca contra a companheira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na sequência, o suspeito deixou o local utilizando o veículo da mulher, conforme o registro policial.
Vizinhos socorreram a vítima após o ataque. De acordo com as informações divulgadas pela polícia até o momento, ela está em estado estável.
A polícia realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito e recuperar o veículo. No entanto, até o registro da ocorrência, nenhum dos dois havia sido encontrado.
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