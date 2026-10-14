Segurança

Caminhão de granito tomba, derruba poste e atinge outro veículo em Cachoeiro

Caminhão carregado com chapas de granito tomba, derruba poste e atinge outro veículo após Conduru, em Cachoeiro, nesta quarta-feira (14).

Foto: Divulgação/aquinoticias.com

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou e derrubou um poste na manhã desta quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. 

A estrutura atingiu outro caminhão que seguia logo atrás, após a localidade de Conduru, no sentido Cachoeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo informações iniciais, o veículo transportava chapas de granito quando ocorreu o tombamento. Durante o acidente, o caminhão atingiu um poste, que caiu sobre o segundo veículo de carga.

Um dos motoristas envolvidos relatou dores no braço. A princípio, a vítima não apresentava ferimentos graves.

As circunstâncias que provocaram o tombamento do caminhão ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre possíveis interdições ou alterações no trânsito na região.

Leia mais: Mulher é levada ao hospital após acidente na BR-262 em Marechal Floriano

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes