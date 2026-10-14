Caminhão de granito tomba, derruba poste e atinge outro veículo em Cachoeiro
Caminhão carregado com chapas de granito tomba, derruba poste e atinge outro veículo após Conduru, em Cachoeiro, nesta quarta-feira (14).
Um caminhão carregado com chapas de granito tombou e derrubou um poste na manhã desta quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
A estrutura atingiu outro caminhão que seguia logo atrás, após a localidade de Conduru, no sentido Cachoeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo informações iniciais, o veículo transportava chapas de granito quando ocorreu o tombamento. Durante o acidente, o caminhão atingiu um poste, que caiu sobre o segundo veículo de carga.
Um dos motoristas envolvidos relatou dores no braço. A princípio, a vítima não apresentava ferimentos graves.
As circunstâncias que provocaram o tombamento do caminhão ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre possíveis interdições ou alterações no trânsito na região.
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