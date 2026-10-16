Campanha vai distribuir 50 mil pães de graça no Espírito Santo

Uma campanha que une solidariedade e sustentabilidade pretende distribuir 50 mil pães doces no Espírito Santo. A iniciativa acontece no próximo sábado (17), das 8h ao meio-dia, em sete municípios capixabas. Para participar, os moradores precisam entregar materiais recicláveis em um dos 11 pontos de troca.

A ação celebra o Dia Mundial do Pão, comemorado nesta sexta-feira (16), e busca incentivar o descarte correto de resíduos. A população poderá trocar garrafas PET, tampinhas plásticas e óleo de cozinha usado por pães.

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A campanha acontecerá em Vitória, Vila Velha, Serra, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, Ecoporanga e Nova Venécia.

Como trocar materiais recicláveis por pães?

A quantidade de pães recebida depende do material entregue. Os organizadores estabeleceram três formas de participação:

Duas garrafas PET: um pão doce.

um pão doce. Dez tampinhas plásticas: um pão doce.

um pão doce. Um litro de óleo de cozinha usado: quatro pães doces.

A iniciativa é promovida pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Sindipães) e pela Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo (Aipães).

A mobilização integra a campanha nacional Doação Amor & Pão, da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip).

Campanha também terá adoção de cães e gatos

Além da distribuição de pães, a programação contará com uma ação de adoção de animais na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.

Ao todo, 17 cães e gatos estarão disponíveis para adoção. Todos os animais estão castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.

Os interessados deverão apresentar documento de identificação com foto e CPF. Antes da adoção, a equipe do Bem-Estar Animal realizará uma triagem dos candidatos.

As tampinhas arrecadadas durante a campanha serão destinadas ao programa Tampinhas do Bem. A reciclagem desses materiais gera recursos para o Banco de Ração e Utensílios para Animais.

Projeto surgiu após enchente em Vila Velha

Segundo o presidente do Sindipães, Junior Jodima, a iniciativa surgiu há mais de 12 anos, após uma grande enchente em Vila Velha.

Na ocasião, o recuo das águas deixou diversas garrafas PET espalhadas pelas ruas, evidenciando os impactos do descarte inadequado de resíduos.

A partir dessa situação, surgiu a proposta de incentivar a reciclagem por meio da troca de materiais por alimentos.

O presidente da Aipães, Ivan Junior, destaca que a campanha busca valorizar o pão e, ao mesmo tempo, estimular a responsabilidade ambiental entre os consumidores.

Confira os 11 pontos de troca no Espírito Santo

A distribuição acontecerá no sábado (17), das 8h ao meio-dia, nos seguintes locais:

Vitória

Praça Dom João Batista, São Pedro I.

Vila Velha

Praça de Coqueiral, Avenida Santa Leopoldina, 1110, Coqueiral de Itaparica.

Praça de Jardim Colorado, Rua Cravo.

Rua São José, bairro Dom João Batista, em frente à quadra de esportes.

Praça Vereador Sebastião Cibien, Cobilândia.

Avenida N, em frente ao Campo do Normilhão, Terra Vermelha.

Serra

Avenida Braúna, na pracinha da rotatória próxima à faculdade Multivix.

Santa Leopoldina

Escadaria Jair Amorim, Centro.

São Gabriel da Palha

Praça Aurélio Bastianello, Avenida Presidente Castelo Branco.

Ecoporanga

Avenida Milton Motta, Centro, em frente à Padaria Ebenézer.

Nova Venécia

Praça Ivo Lobo, Vila Olímpica, bairro Ascensão.

A campanha pretende alcançar moradores de diferentes regiões do estado, incentivando a reciclagem e promovendo ações de solidariedade por meio da distribuição de alimentos.