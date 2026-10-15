Carlos Imperial: de Cachoeiro para os bastidores da música brasileira
Conhecido pela criatividade, pela irreverência e pela habilidade de identificar novos talentos, participou de transformações importantes na música popular
Nascido em 24 de novembro de 1935, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Carlos Eduardo Côrte Imperial (1935–1992) foi compositor, produtor musical, apresentador, ator, cineasta e uma das personalidades mais influentes do entretenimento brasileiro. Conhecido pela criatividade, pela irreverência e pela habilidade de identificar novos talentos, participou de transformações importantes na música popular, no rádio e na televisão durante a segunda metade do século XX.
Ainda jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde desenvolveu seu interesse pela música e pelo universo artístico. Admirador do rock norte-americano e atento às novidades culturais que chegavam ao Brasil, encontrou na produção musical uma oportunidade de promover novos artistas e explorar diferentes formas de comunicação com o público.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No final da década de 1950, criou o Clube do Rock, iniciativa que reuniu jovens músicos e ajudou a popularizar o gênero no país. O projeto ganhou espaço no rádio e na televisão, tornando-se um ambiente importante para a descoberta de talentos e para a divulgação de uma sonoridade que começava a conquistar a juventude brasileira.
Entre suas contribuições mais conhecidas está a participação no início da carreira de Roberto Carlos, também nascido em Cachoeiro de Itapemirim. Imperial incentivou o jovem cantor, produziu trabalhos musicais e contribuiu para sua inserção no mercado fonográfico. Essa aproximação representa um encontro significativo entre dois artistas de origem cachoeirense que, posteriormente, alcançariam projeção nacional.
Produtor e incentivador artístico
Sua atuação como produtor e incentivador artístico também esteve ligada às trajetórias de nomes como Erasmo Carlos, Tim Maia, Wilson Simonal e Elis Regina. Ao identificar oportunidades e promover apresentações, Imperial ajudou a abrir caminhos para intérpretes que se tornariam referências da música brasileira.
Na composição, participou da criação de sucessos como O Bom, gravado por Eduardo Araújo, A Praça, conhecida na voz de Ronnie Von, e Vem Quente que Eu Estou Fervendo, interpretada por Erasmo Carlos. Suas músicas dialogavam com o comportamento juvenil, o romantismo e as transformações culturais dos anos 1960, período marcado pela expansão do rock e pelo surgimento da Jovem Guarda.
Além da música, Carlos Imperial construiu uma carreira diversificada no entretenimento. Trabalhou como ator, diretor, produtor cinematográfico, jornalista e apresentador de televisão, participando de programas populares e projetos que exploravam o humor, a música e a comunicação de massa.
Sua presença também ficou marcada no carnaval carioca. Durante a apuração dos desfiles das escolas de samba, popularizou o bordão “Dez! Nota dez!”, expressão que passou a integrar a memória popular da festa e permaneceu associada à celebração das notas máximas atribuídas às agremiações.
Polêmicas
Com personalidade provocadora e estratégias de divulgação frequentemente controversas, Imperial tornou-se uma figura conhecida tanto pelas realizações artísticas quanto pelas polêmicas que protagonizou. Sua postura diante dos meios de comunicação refletia uma compreensão particular da publicidade, do espetáculo e da construção da imagem pública no entretenimento.
Também participou da vida política, tendo exercido o mandato de vereador no Rio de Janeiro. Essa atuação ampliou sua presença pública, embora tenha sido na música e na comunicação que construiu sua principal contribuição para a cultura brasileira.
Carlos Imperial faleceu em 4 de novembro de 1992, aos 56 anos, no Rio de Janeiro. Sua trajetória continuou a despertar interesse de pesquisadores e estudiosos da cultura popular, sendo retratada em biografias e documentários que abordam sua influência na música, na televisão e no comportamento brasileiro.
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