Carro pega fogo após sair de oficina mecânica em Iúna

Um carro de passeio pegou fogo na tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Centro de Iúna, no Caparaó capixaba.

De acordo com informações de populares, o incêndio começou após o veículo, um Renault Kwid, sair de uma oficina mecânica.

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Policiais militares da 2ª Companhia do 14º BPMES e comerciantes utilizaram extintores de incêndio e uma mangueira para controlar as chamas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A suspeita, no entanto, é de que o fogo tenha sido provocado por uma pane elétrica.