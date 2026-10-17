Carro pega fogo após sair de oficina mecânica em Iúna
Policiais militares da 2ª Companhia do 14º BPMES e comerciantes se mobilizaram para conter as chamas.
Um carro de passeio pegou fogo na tarde desta sexta-feira (16), na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no Centro de Iúna, no Caparaó capixaba.
De acordo com informações de populares, o incêndio começou após o veículo, um Renault Kwid, sair de uma oficina mecânica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Policiais militares da 2ª Companhia do 14º BPMES e comerciantes utilizaram extintores de incêndio e uma mangueira para controlar as chamas.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A suspeita, no entanto, é de que o fogo tenha sido provocado por uma pane elétrica.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726