Carteira de Trabalho Digital envia alerta sobre ameaças e demissões por motivos políticos

Trabalhadores brasileiros começaram a receber notificações da Carteira de Trabalho Digital alertando sobre situações de assédio eleitoral no ambiente profissional. A mensagem, enviada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), orienta quem sofreu ameaças de demissão ou discriminação por motivos políticos a denunciar a prática.

O aviso, que também chegou a celulares nesta quinta-feira (29), informa que o trabalhador não pode ser ameaçado, perseguido ou prejudicado por causa de sua escolha política.

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A iniciativa faz parte de uma série de medidas anunciadas pelo Governo Federal, na quarta-feira (28), para combater o assédio eleitoral e ampliar a proteção dos direitos trabalhistas.

Entre as ações estão a criação de canais de denúncia, a fiscalização de possíveis irregularidades e a adoção de medidas para responsabilizar empregadores envolvidos em práticas discriminatórias.

O que é considerado assédio eleitoral no trabalho?

O assédio eleitoral ocorre quando um trabalhador sofre pressão, ameaça, intimidação ou constrangimento relacionado à sua escolha política.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a prática pode acontecer tanto em empresas privadas quanto em órgãos públicos, inclusive por meio de mensagens e redes sociais.

Entre as situações que podem caracterizar assédio eleitoral estão:

Ameaçar demitir funcionários por causa do candidato escolhido;

Pressionar trabalhadores a apoiar determinado candidato;

Prometer benefícios profissionais em troca de apoio político;

Exigir participação em manifestações ou eventos políticos;

Perseguir ou discriminar funcionários por opiniões políticas;

Aplicar punições ou represálias após o resultado das eleições.

O assédio também pode ocorrer depois do período eleitoral, especialmente quando trabalhadores sofrem retaliações por suas escolhas nas urnas.

Como denunciar assédio eleitoral?

O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou um canal específico para receber denúncias de trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de discriminação política.

Outra possibilidade é procurar o Ministério Público do Trabalho. Para auxiliar na investigação, a orientação é reunir informações sobre o ocorrido, incluindo mensagens, capturas de tela, áudios, datas e possíveis testemunhas.

Trabalhador pode ser demitido por causa do voto?

A Constituição Federal garante a liberdade de consciência e o sigilo do voto. Além disso, a legislação brasileira proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

Ameaças, perseguições e demissões motivadas pela preferência política podem gerar consequências trabalhistas e outras formas de responsabilização, conforme as circunstâncias de cada caso.

O Ministério do Trabalho reforça que nenhum trabalhador deve sofrer discriminação por suas opiniões políticas e que as denúncias serão analisadas pelos órgãos competentes.

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