Carteira de Trabalho Digital envia alerta sobre ameaças e demissões por motivos políticos
Ministério do Trabalho envia notificações pela Carteira de Trabalho Digital e disponibiliza canal para denunciar ameaças, demissões e discriminação por motivos políticos.
Trabalhadores brasileiros começaram a receber notificações da Carteira de Trabalho Digital alertando sobre situações de assédio eleitoral no ambiente profissional. A mensagem, enviada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), orienta quem sofreu ameaças de demissão ou discriminação por motivos políticos a denunciar a prática.
O aviso, que também chegou a celulares nesta quinta-feira (29), informa que o trabalhador não pode ser ameaçado, perseguido ou prejudicado por causa de sua escolha política.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa faz parte de uma série de medidas anunciadas pelo Governo Federal, na quarta-feira (28), para combater o assédio eleitoral e ampliar a proteção dos direitos trabalhistas.
Entre as ações estão a criação de canais de denúncia, a fiscalização de possíveis irregularidades e a adoção de medidas para responsabilizar empregadores envolvidos em práticas discriminatórias.
O que é considerado assédio eleitoral no trabalho?
O assédio eleitoral ocorre quando um trabalhador sofre pressão, ameaça, intimidação ou constrangimento relacionado à sua escolha política.
Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a prática pode acontecer tanto em empresas privadas quanto em órgãos públicos, inclusive por meio de mensagens e redes sociais.
Entre as situações que podem caracterizar assédio eleitoral estão:
- Ameaçar demitir funcionários por causa do candidato escolhido;
- Pressionar trabalhadores a apoiar determinado candidato;
- Prometer benefícios profissionais em troca de apoio político;
- Exigir participação em manifestações ou eventos políticos;
- Perseguir ou discriminar funcionários por opiniões políticas;
- Aplicar punições ou represálias após o resultado das eleições.
O assédio também pode ocorrer depois do período eleitoral, especialmente quando trabalhadores sofrem retaliações por suas escolhas nas urnas.
Como denunciar assédio eleitoral?
O Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou um canal específico para receber denúncias de trabalhadores que sofreram ou presenciaram situações de discriminação política.
Outra possibilidade é procurar o Ministério Público do Trabalho. Para auxiliar na investigação, a orientação é reunir informações sobre o ocorrido, incluindo mensagens, capturas de tela, áudios, datas e possíveis testemunhas.
Trabalhador pode ser demitido por causa do voto?
A Constituição Federal garante a liberdade de consciência e o sigilo do voto. Além disso, a legislação brasileira proíbe práticas discriminatórias nas relações de trabalho.
Ameaças, perseguições e demissões motivadas pela preferência política podem gerar consequências trabalhistas e outras formas de responsabilização, conforme as circunstâncias de cada caso.
O Ministério do Trabalho reforça que nenhum trabalhador deve sofrer discriminação por suas opiniões políticas e que as denúncias serão analisadas pelos órgãos competentes.
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