Fim da escala 6x1 e cortes no Bolsa Família: governo desmente rumores na internet

O Governo Federal divulgou um alerta nesta terça-feira (27) para desmentir informações que circulam nas redes sociais sobre um possível recuo no fim da escala 6×1 e cortes nos programas Bolsa Família e Gás do Povo após as eleições de 2026.

Segundo o comunicado, não houve alterações na emenda constitucional que estabelece o fim da escala 6×1, nem suspensão ou redução dos benefícios sociais.

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As publicações começaram a circular no período pós-eleitoral e levantaram dúvidas sobre mudanças nas políticas trabalhistas e nos programas de transferência de renda.

Governo recuou do fim da escala 6×1?

De acordo com o Governo Federal, é falsa a informação de que o fim da escala 6×1 será revisto ou de que determinadas categorias profissionais perderão direitos.

A Emenda Constitucional nº 141 assegura dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial, e permite diferentes formas de distribuição das folgas.

A redução da jornada ocorrerá em etapas. Sessenta dias após a promulgação, o limite de trabalho semanal passará para 42 horas. Um ano depois, será reduzido para 40 horas semanais, sem diminuição dos salários.

O governo também esclareceu que as negociações com diferentes setores tratam da aplicação das regras já previstas na legislação.

Bolsa Família terá cortes após as eleições?

O Governo Federal também negou informações sobre possíveis cortes ou suspensão dos pagamentos do Bolsa Família.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa permanece em funcionamento, sem alterações que reduzam os benefícios.

Em outubro, o Bolsa Família recebeu um reajuste de 15,04%, elevando o valor mínimo por família de R$ 600 para R$ 691.

E o Gás do Povo?

Outro programa citado nas publicações é o Gás do Povo, que garante a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha de 13 quilos às famílias contempladas.

O governo informou que não houve suspensão do benefício e que o programa possui orçamento assegurado para 2026.

Também existe previsão de recursos na proposta orçamentária de 2027, encaminhada ao Congresso Nacional.

Como verificar informações sobre os benefícios?

Diante da circulação de notícias falsas, o Governo Federal orienta a população a consultar os canais oficiais antes de compartilhar mensagens sobre alterações em programas sociais.

Os cidadãos podem esclarecer dúvidas pelos seguintes canais:

Disque Social: 121;

Caixa Econômica Federal: 111;

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem.

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