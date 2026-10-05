Casagrande agradece votos e defende equilíbrio e diálogo para encontrar soluções para o país

O ex-governador e senador eleito pelo Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para agradecer aos 995.361 votos recebidos nas eleições realizadas neste domingo (4).

Casagrande destacou a disposição para o trabalho e afirmou que pretende representar os interesses do Espírito Santo no Senado Federal. Segundo ele, a experiência acumulada ao longo dos mandatos será levada para a atuação em Brasília.

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“Nós tivemos uma verdadeira transformação nesse Estado nesses últimos anos e eu vou fazer lá em Brasília o que eu fiz aqui, sempre colocando o Espírito Santo em primeiro lugar. Vou ajudar, sim, o Brasil a achar o seu caminho”, afirmou.

O ex-governador também defendeu uma atuação baseada no equilíbrio e na capacidade de diálogo para buscar soluções para o país.

“O meu trabalho lá no Senado, vocês sabem, da importância de a gente ter mandatos equilibrados, com capacidade de diálogo para achar solução para o nosso país. E vou fortalecer muito o nosso trabalho aqui no Espírito Santo, gerando desenvolvimento e prosperidade para os capixabas”, destaca.

Casagrande também aproveitou a mensagem para comentar o segundo turno da eleição para o Governo do Espírito Santo. O ex-governador declarou apoio a Ricardo Ferraço (MDB) e pediu que os eleitores votem pela continuidade do projeto político.