Chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu no Espírito Santo nesta madrugada; veja horário

Os moradores do Espírito Santo poderão acompanhar um espetáculo astronômico na madrugada desta quinta-feira (22). A chuva de meteoros Orionídeas, formada por partículas deixadas pelo cometa Halley, atinge seu período de maior atividade nesta semana e poderá ser observada a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou equipamentos especiais.

Segundo a Agência Espacial Americana (NASA), o pico do fenômeno ocorre entre a noite desta quarta-feira (21) e a manhã de quinta-feira (22). Em condições ideais, com céu escuro e sem nuvens, os observadores podem visualizar entre 10 e 20 meteoros por hora.

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A chuva de meteoros poderá ser observada em todo o território brasileiro, incluindo municípios capixabas. Entretanto, fatores como a iluminação artificial das cidades, a presença da Lua e a nebulosidade podem dificultar a visualização.

Qual é o melhor horário para observar a chuva de meteoros no ES?

O período mais indicado para acompanhar as Orionídeas será durante a madrugada, especialmente após a meia-noite e antes do amanhecer.

Neste ano, a Lua estará na fase gibosa crescente e sua luminosidade poderá dificultar a observação dos meteoros menos brilhantes. Por isso, a NASA recomenda observar o céu depois que a Lua se pôr, quando a iluminação natural diminuir.

O Observatório Nacional também destaca a segunda metade da madrugada como um período favorável para acompanhar o fenômeno no Brasil.

Não é necessário olhar para um ponto específico durante toda a observação. Embora os meteoros pareçam surgir da direção da constelação de Órion, eles podem atravessar diferentes partes do céu.

O que provoca a chuva de meteoros Orionídeas?

A chuva de meteoros acontece quando a Terra atravessa uma região do espaço que contém pequenas partículas de poeira e fragmentos deixados pelo cometa Halley durante suas passagens pelo Sistema Solar.

Ao entrarem na atmosfera terrestre em alta velocidade, esses materiais aquecem e produzem rastros luminosos, popularmente conhecidos como estrelas cadentes.

De acordo com a NASA, os meteoros das Orionídeas estão entre os mais rápidos e podem atingir aproximadamente 66 quilômetros por segundo.

Essa velocidade contribui para a formação dos rastros brilhantes que caracterizam o fenômeno. Em algumas situações, os meteoros também deixam trilhas luminosas que permanecem visíveis por alguns instantes.

Como observar a chuva de meteoros no Espírito Santo?

Para aumentar as chances de acompanhar o fenômeno, especialistas recomendam alguns cuidados:

Procurar um local seguro, afastado da iluminação intensa das cidades.

Escolher um ambiente com visão ampla do céu.

Evitar olhar para telas de celulares durante a observação.

Aguardar cerca de 30 minutos para que os olhos se adaptem à escuridão.

Observar diferentes partes do céu, sem necessidade de telescópios ou binóculos.

Verificar as condições meteorológicas antes de sair de casa.

A presença de nuvens pode comprometer a observação no Espírito Santo, especialmente nas regiões onde houver previsão de chuva passageira.

Chuva de meteoros poderá ser vista em Cachoeiro?

Sim. O fenômeno também poderá ser observado em Cachoeiro de Itapemirim e nos demais municípios do Sul do Espírito Santo, desde que as condições do céu sejam favoráveis.

Em áreas urbanas, a iluminação de ruas, prédios e estabelecimentos comerciais pode dificultar a visualização dos meteoros menos brilhantes.

Por isso, regiões com menor concentração de luz artificial oferecem melhores condições para acompanhar o evento.

A previsão do Incaper para esta quarta-feira (21) indica muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos no Sul capixaba. Dessa forma, a nebulosidade poderá interferir na observação.

Até quando a chuva de meteoros ficará visível?

Embora o pico aconteça nesta semana, as Orionídeas permanecem ativas por um período maior.

Segundo a NASA, o fenômeno ocorre entre 2 de outubro e 7 de novembro de 2026. Isso significa que ainda será possível observar meteoros associados à chuva nos próximos dias, embora a frequência possa ser menor fora do pico.

O cometa Halley, responsável pelos fragmentos que originam as Orionídeas, leva aproximadamente 76 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Sua próxima passagem pelas proximidades da Terra está prevista para 2061.