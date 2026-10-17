Chuva forte alaga avenida em Cachoeiro; trecho exige atenção de motoristas

Motoristas que trafegam pela Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim precisam redobrar a atenção neste sábado (17). A via ficou alagada após as fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo no fim da tarde, causando dificuldades para quem passa pelo local.

Internautas já relatam problemas para transitar pela localidade, principalmente nas proximidades do Posto Universal, onde o acúmulo de água compromete a circulação de pedestres.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou todo o estado sob alertas de tempestade neste sábado, incluindo os municípios da região Sul.

O aviso mais grave, classificado como alerta laranja, prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta amarelo também prevê chuva forte e rajadas de vento. Os avisos são válidos até as 23h59 deste sábado.

Entre os riscos apontados pelo instituto estão alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A orientação é que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura de outros veículos e evitem atravessar trechos alagados.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.