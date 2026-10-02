Chuva forte coloca cidades do ES sob alertas amarelo e laranja nesta sexta

O Espírito Santo está sob dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta sexta-feira (2). Os avisos incluem previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo em dezenas de municípios capixabas.

O alerta de maior severidade é o laranja, classificado como “perigo” para acumulado de chuva. Ele começou às 9h e segue até as 23h59 desta sexta. A previsão indica volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades que possuem áreas vulneráveis. Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Castelo, Guaçuí, Mimoso do Sul, Marataízes, Presidente Kennedy, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante estão entre os municípios incluídos no aviso.

Além do alerta laranja, o Inmet mantém um alerta amarelo de tempestade até as 23h59. Nesse caso, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros no dia. As rajadas de vento podem variar de 40 a 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo.

O aviso amarelo também indica baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. A lista de municípios atingidos pelo alerta inclui cidades de diferentes regiões do Espírito Santo.

Durante as rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não procure abrigo debaixo de árvores e evite estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. A recomendação também é evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Nas áreas sob alerta laranja, a orientação é evitar enfrentar o mau tempo e observar possíveis alterações em encostas. Se possível, moradores devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em situações de inundação, a recomendação é proteger os pertences da água com sacos plásticos.

Em caso de emergência ou necessidade de mais informações, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Leia também: Frente fria avança e deixa sexta-feira chuvosa no Espírito Santo