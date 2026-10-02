Frente fria avança e deixa sexta-feira chuvosa no Espírito Santo
Segundo a previsão do Incaper, todas as regiões capixabas podem registrar chuva ocasional em diferentes momentos do dia.
A sexta-feira (2) será marcada por mudança no tempo em todo o Espírito Santo. O avanço de uma frente fria aumenta a nebulosidade, espalha chuva pelo Estado e provoca queda nas temperaturas.
Segundo a previsão do Incaper, todas as regiões capixabas podem registrar chuva ocasional em diferentes momentos do dia. O tempo mais fechado também deve deixar as temperaturas mais amenas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A chuva não deve ocorrer de forma contínua durante todo o dia. Mesmo assim, períodos de instabilidade podem atingir diferentes pontos do Espírito Santo ao longo da sexta-feira.
O centro-sul capixaba merece atenção maior. A combinação entre a umidade e o avanço da frente fria pode provocar volumes mais elevados de chuva nessa parte do Estado.
A previsão também aponta possibilidade de trovoadas isoladas. O Espírito Santo está entre as áreas com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.
No extremo norte capixaba, a instabilidade tende a ser menor. Ainda assim, a previsão indica condições para chuva durante o dia.
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