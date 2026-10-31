Chuva ou sol? Previsão revela como será o último sábado de outubro no ES

Quem pretende aproveitar o último sábado de outubro ao ar livre no Espírito Santo deve ficar atento à previsão do tempo. O dia 31 será marcado pela alternância entre chuva, nuvens e períodos de sol, com instabilidade prevista para todas as regiões capixabas.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva deve aparecer durante a manhã e retornar no período da noite. Entre esses dois momentos, o céu poderá apresentar aberturas de sol, apesar da presença de nebulosidade.

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A previsão do tempo no Espírito Santo indica que a instabilidade atingirá tanto municípios do litoral quanto cidades do interior, incluindo as regiões Sul, Serrana, Norte, Noroeste e a Grande Vitória.

Apesar das mudanças nas condições do céu, as temperaturas devem apresentar pouca variação ao longo do sábado, sem alterações significativas em relação aos dias anteriores.

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Previsão do tempo no ES: chuva pode atrapalhar o fim de semana?

Para quem planeja passeios, viagens ou atividades ao ar livre, a orientação é considerar a possibilidade de chuva em diferentes momentos do sábado.

Embora o sol possa aparecer durante o dia, a previsão de retorno da chuva à noite exige atenção, especialmente para quem pretende participar de eventos externos.

A instabilidade começa ainda na sexta-feira (30), quando o aumento das nuvens favorece a ocorrência de chuva no período noturno em todas as regiões do Espírito Santo.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no Estado, abrangendo sexta-feira (30) e sábado (31). O aviso aponta possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h.

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A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas antes de sair de casa, principalmente durante os períodos com previsão de chuva.