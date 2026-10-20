Chuva ou sol? Veja como fica o tempo no Espírito Santo nesta terça (20)

A terça-feira (20) será marcada por muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em diferentes regiões do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos de sudeste vão transportar umidade do oceano em direção ao Estado, favorecendo a formação de nuvens, principalmente nas áreas próximas ao litoral.

Ao longo do dia, a chuva poderá ocorrer de forma rápida e isolada, com períodos de melhoria nas condições do tempo. Nas localidades mais afastadas da costa, especialmente próximas à divisa com Minas Gerais, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, sem previsão de chuva conforme o panorama geral divulgado pelo instituto.

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As temperaturas também apresentarão variações durante o dia. Nos locais onde o sol aparecer por mais tempo, os termômetros poderão registrar elevação das temperaturas.

Como fica o tempo no Sul do Espírito Santo?

Na Região Sul, a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos desta terça-feira.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas devem variar entre 19 °C e 28 °C. Já nas localidades de maior altitude, os termômetros podem marcar mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

A variação de nebulosidade também poderá proporcionar períodos de abertura de sol, especialmente nos locais onde a cobertura de nuvens diminuir.

Grande Vitória terá muitas nuvens e chuva rápida

Na Grande Vitória, os ventos úmidos vindos do oceano favorecem a presença de muitas nuvens ao longo do dia.

O Incaper prevê chuva rápida em alguns momentos, com temperaturas entre 20 °C e 27 °C.

Na capital, Vitória, os termômetros também devem registrar mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Região Serrana terá temperaturas mais amenas

A Região Serrana terá muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em determinados períodos.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas devem variar entre 19 °C e 26 °C. Já nas regiões mais altas, a mínima prevista é de 17 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 25 °C.

Confira a previsão para as demais regiões do ES

Região Norte: o Incaper prevê muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos. As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.

Região Noroeste: o dia terá muitas nuvens e previsão de chuva rápida em alguns períodos. Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam de 17 °C a 26 °C.

Região Nordeste: a previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. As temperaturas devem ficar entre 19 °C e 27 °C.