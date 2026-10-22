‘Ciclone monstro’, maior tempestade de 2026, vai atingir o Espírito Santo? Veja os riscos

O avanço de um fenômeno conhecido como “ciclone monstro”, considerado a tempestade tropical mais intensa de 2026, tem chamado a atenção pela força dos ventos e pelo potencial de destruição. Diante das notícias sobre o supertufão Champi, surge uma dúvida entre os capixabas: o fenômeno pode atingir o Espírito Santo?

A resposta é não. O supertufão está localizado no Oceano Pacífico Ocidental, próximo ao continente asiático, e não há previsão de que alcance o Brasil. Entretanto, o Espírito Santo enfrenta um cenário de instabilidade provocado por outros sistemas meteorológicos, com alertas de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23).

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O Champi alcançou ventos sustentados de aproximadamente 296 km/h, com rajadas estimadas em até 361 km/h. A intensidade coloca o fenômeno no equivalente à categoria 5 da escala Saffir-Simpson, classificação máxima utilizada para furacões.

Espírito Santo tem alertas de tempestades

Embora o ciclone que ameaça países asiáticos não ofereça risco direto ao território capixaba, a população do Espírito Santo deve acompanhar as condições meteorológicas nos próximos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de perigo potencial para tempestades no estado. Para esta quinta-feira (22), o alerta abrange municípios principalmente das regiões Sul, Serrana, Noroeste e Central.

Entre as cidades incluídas estão Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Colatina.

Os avisos indicam possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Na sexta-feira (23), o alerta se estende a todos os municípios do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória e cidades do litoral capixaba.

O que esperar do tempo no Sul do Espírito Santo?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a circulação de ventos provenientes do oceano continua transportando umidade para o continente, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas.

Nesta quinta-feira (22), a previsão indica muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos na Região Sul. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas devem variar entre 17°C e 25°C. Já nas localidades de maior altitude, os termômetros podem registrar mínimas de 15°C e máximas de 24°C.

Na Grande Vitória, também há previsão de chuva passageira, com temperaturas entre 17°C e 25°C.

A previsão regional do Incaper indica chuvas geralmente rápidas, enquanto os alertas do Inmet apontam a possibilidade de tempestades localizadas mais intensas.

Por que o ‘ciclone monstro’ não vai atingir o Brasil?

O supertufão Champi se formou sobre as águas quentes do Pacífico Ocidental, onde encontrou condições favoráveis para ganhar intensidade.

Com temperaturas da superfície do mar próximas de 30°C, o sistema acumulou energia suficiente para desenvolver ventos extremamente fortes.

A trajetória prevista mantém o fenômeno na região da Ásia, com possíveis impactos em Taiwan, Filipinas e áreas da costa chinesa. Em Taiwan, autoridades chegaram a cancelar voos e adotar medidas preventivas diante da aproximação da tempestade.

Apesar da intensidade, não existe indicação meteorológica de deslocamento do Champi em direção ao território brasileiro. Os sistemas responsáveis pelas chuvas previstas para o Espírito Santo são independentes do supertufão.

Capixabas devem ficar atentos aos alertas

Mesmo sem qualquer ameaça direta do supertufão Champi, as condições de instabilidade exigem atenção, principalmente em localidades suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

Os avisos do Inmet também apontam possibilidade de queda de galhos de árvores, danos em plantações e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Durante tempestades, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e jamais atravessar áreas alagadas.

A população pode acompanhar as atualizações meteorológicas pelos canais oficiais do Inmet, do Incaper e da Defesa Civil do Espírito Santo.