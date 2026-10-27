Cidade do Sul do ES ficará sem coleta de lixo nesta quarta (28); veja o motivo
Prefeitura de Iúna informa que o serviço não será realizado no Dia do Servidor Público e orienta moradores a descartarem o lixo na quinta-feira (29).
Os moradores de Iúna, na região do Caparaó, no Espírito Santo, ficarão sem o serviço de coleta de lixo nesta quarta-feira (28). A suspensão foi anunciada pela Prefeitura em razão do Dia do Servidor Público, celebrado na mesma data.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, o recolhimento de resíduos não será realizado durante o dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A orientação é que os moradores evitem colocar sacolas de lixo nas ruas nesta quarta-feira, deixando o descarte para quinta-feira (29).
Coleta de lixo será suspensa em Iúna
A suspensão ocorre em virtude do Dia do Servidor Público, data celebrada anualmente em 28 de outubro.
Com a interrupção temporária do serviço, a Prefeitura orienta a população a colaborar com a organização da cidade, evitando o acúmulo de resíduos nas vias públicas.
Os moradores devem programar o descarte do lixo para o dia 29, conforme a recomendação da administração municipal.
O comunicado não apresenta informações sobre mudanças em outros serviços públicos.
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