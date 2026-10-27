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Cidade do Sul do ES ficará sem coleta de lixo nesta quarta (28); veja o motivo

Prefeitura de Iúna informa que o serviço não será realizado no Dia do Servidor Público e orienta moradores a descartarem o lixo na quinta-feira (29).

Foto: Divulgação

Os moradores de Iúna, na região do Caparaó, no Espírito Santo, ficarão sem o serviço de coleta de lixo nesta quarta-feira (28). A suspensão foi anunciada pela Prefeitura em razão do Dia do Servidor Público, celebrado na mesma data.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, o recolhimento de resíduos não será realizado durante o dia.

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A orientação é que os moradores evitem colocar sacolas de lixo nas ruas nesta quarta-feira, deixando o descarte para quinta-feira (29).

Coleta de lixo será suspensa em Iúna

A suspensão ocorre em virtude do Dia do Servidor Público, data celebrada anualmente em 28 de outubro.

Com a interrupção temporária do serviço, a Prefeitura orienta a população a colaborar com a organização da cidade, evitando o acúmulo de resíduos nas vias públicas.

Os moradores devem programar o descarte do lixo para o dia 29, conforme a recomendação da administração municipal.

O comunicado não apresenta informações sobre mudanças em outros serviços públicos.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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