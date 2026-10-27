Mimoso do Sul terá noite especial para crianças com shows e brincadeiras gratuitas

As crianças de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, terão uma programação especial nesta quarta-feira (28). A Prefeitura promove o Projeto Criança Mais Feliz, a partir das 18h, na Praça das Mangueiras, com atrações culturais, brincadeiras, sorteios e atividades para toda a família.

O evento pretende reunir crianças e responsáveis em uma noite de lazer, com apresentações musicais e diferentes opções de entretenimento.

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Entre as atrações anunciadas estão brinquedos infláveis, pula-pula e sorteio de brindes. A programação também contará com distribuição de pipoca, algodão-doce, refrigerante e cachorro-quente.

Confira as atrações do Projeto Criança Mais Feliz

A programação terá atividades voltadas ao público infantil e momentos de diversão para as famílias.

Entre as atrações estão:

Apresentações culturais;

Show musical;

Sorteio de brindes;

Brincadeiras com brindes;

Brinquedos infláveis;

Pula-pula;

Pipoca;

Algodão-doce;

Refrigerante;

Cachorro-quente.

A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e convivência para as crianças e suas famílias.

Onde será realizado o evento?

O Projeto Criança Mais Feliz será realizado na Praça das Mangueiras, em Mimoso do Sul, a partir das 18h desta quarta-feira (28).

A Prefeitura convida as famílias do município a participarem da programação e aproveitarem as atrações preparadas para o público infantil.

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