Mimoso do Sul terá noite especial para crianças com shows e brincadeiras gratuitas
Projeto Criança Mais Feliz acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 18h, na Praça das Mangueiras, com apresentações culturais, brinquedos e distribuição de guloseimas.
As crianças de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, terão uma programação especial nesta quarta-feira (28). A Prefeitura promove o Projeto Criança Mais Feliz, a partir das 18h, na Praça das Mangueiras, com atrações culturais, brincadeiras, sorteios e atividades para toda a família.
O evento pretende reunir crianças e responsáveis em uma noite de lazer, com apresentações musicais e diferentes opções de entretenimento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre as atrações anunciadas estão brinquedos infláveis, pula-pula e sorteio de brindes. A programação também contará com distribuição de pipoca, algodão-doce, refrigerante e cachorro-quente.
Confira as atrações do Projeto Criança Mais Feliz
A programação terá atividades voltadas ao público infantil e momentos de diversão para as famílias.
Entre as atrações estão:
- Apresentações culturais;
- Show musical;
- Sorteio de brindes;
- Brincadeiras com brindes;
- Brinquedos infláveis;
- Pula-pula;
- Pipoca;
- Algodão-doce;
- Refrigerante;
- Cachorro-quente.
A iniciativa busca proporcionar momentos de lazer e convivência para as crianças e suas famílias.
Onde será realizado o evento?
O Projeto Criança Mais Feliz será realizado na Praça das Mangueiras, em Mimoso do Sul, a partir das 18h desta quarta-feira (28).
A Prefeitura convida as famílias do município a participarem da programação e aproveitarem as atrações preparadas para o público infantil.
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